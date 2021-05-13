Beklenen güncellemeyi sonunda alıyor

Xiaomi’nin mobil işletim sisteminin son sürümü, halihazırda MIUI 12 kullanan cihazlar için iyileştirmeler getirerek kullanıma sunuldu. Şirket, son birkaç haftadır Çin’deki akıllı telefonlarına bu güncellemeyi sunuyor.

Şirket şimdi Redmi K30 Pro için MIUI 12.5 güncellemesi V12.5.2.0.RJKCNXM yapı kodu ile çıkarılmış durumda. Ancak bu güncelleme şu an için beta sürümünde. Yani her kullanıcı için getirilmedi, bazı kullanıcıların yararlanabildiği sürüm önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara sunulacak.

Redmi K30 Pro uluslararası pazarda POCO F2 Pro olarak adlandırılıyor ve satışı bu isim ile gerçekleştiriyor. Bu nedenle POCO F2 Pro’nun MIUI 12.5 güncellemesini çok yakında alabileceğini söyleyebiliriz. Ülkemizde de POCO F2 Pro olarak satışını gerçekleştiren telefon için güncellemenin geleceğini söyleyelim.

Her ne kadar kesin olarak bu güncellemenin küresel pazarda geleceği açıklanmış olmasa da önceki satış politikalarını göz önüne aldığımızda MIUI 12.5 güncellemesi alacağını söyleyebiliriz. Yeni güncelleme ile beraber yeni uygulamalar ile beraber ara yüzünde birçok iyileştirmenin yapıldığını ve telefon çalışma hızının da optimize edilerek daha hızlı olduğunu söyleyelim. Bakalım bu güncelleme Avrupa pazarındaki modelleri için ne zaman gelecek.

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