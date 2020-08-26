Beklenen sızıntı geldi: iPhone 12 Pro Max sonunda çalışırken fotoğraflandı!

iPhone 12 ailesinden bu zamana kadar birçok sızıntı yapıldı. Telefonların OLED ekrana sahip olacağı, 5G desteği ile geleceği bu sızıntılarda yazılıp çizildi. Fakat sonbaharın yaklaşmasına rağmen iPhone 12 ailesinden herhangi bir üyeyle çalışırken tanışmak mümkün olmadı. Bugün ise beklenen sızıntı yapıldı. iPhone 12 ailesinin en büyük üyesi iPhone 12 Pro Max, eniyle boyuyla yüzünü gösterdi.
iPhone 12 Pro Max'in ilk fotoğrafları ünlü sızıntı kaynakları tarafından paylaşıldı. Paylaşılan iPhone 12 Pro Max fotoğraflarına baktığımızda çentik ile yeniden karşılaşıyoruz. Bu da Apple kullanıcılarının iPhone X'ten beri küçülmesini istediği çentiğin iPhone 12'de de aynı boyutlarla yer alacağını bizlere gösteriyor.
Fotoğrafların diğer bir dikkat çeken noktası ise 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olması. Zira, telefonun ekranında yer alan ögelerde yüksek yenileme hızını aktif et gibi heyecan verici bir seçeneğin yer aldığı görülüyor. Böylece iPhone 12 Pro Max kullanıcıları ekran yenileme hızlarını 60 Hz'den 120 Hz'e yükseltebilecekler.
iPhone 12 Pro Max için diğer bir sızıntı ise Apple hakkındaki başarılı tahminleriyle tanınan Jon Prosser'dan geldi. Prosser, iPhone 12'nin daha ince çerçevelere, daha iyi bir Face ID tarayıcıya ve LiDAR sensörü sayesinde daha büyük bir arka kamera modülüne sahip olacağını iddia etti. Apple'ın iPhone 12 Pro Max'in de dahil olduğu iPhone 12 ailesini Ekim ayı içerisinde tanıtması bekleniyor.
iPhone 12 Pro details:— Jon Prosser (@jon_prosser) August 25, 2020
True Depth array same size.
Bezels are “noticeably thinner”
Slightly larger display - making the notch “appear” smaller.
Face ID works from wider angles. Even flat on a table.
Sides are flat, but glass has slight curve.
Rear cam module is 10% larger.
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