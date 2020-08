Beklenen sızıntı geldi: iPhone 12 Pro Max sonunda çalışırken fotoğraflandı!

iPhone 12 Pro Max için diğer bir sızıntı ise Apple hakkındaki başarılı tahminleriyle tanınan Jon Prosser'dan geldi. Prosser, iPhone 12'nin daha ince çerçevelere, daha iyi bir Face ID tarayıcıya ve LiDAR sensörü sayesinde daha büyük bir arka kamera modülüne sahip olacağını iddia etti. Apple'ın iPhone 12 Pro Max'in de dahil olduğu iPhone 12 ailesini Ekim ayı içerisinde tanıtması bekleniyor.

iPhone 12 Pro details:



True Depth array same size.



Bezels are “noticeably thinner”



Slightly larger display - making the notch “appear” smaller.



Face ID works from wider angles. Even flat on a table.



Sides are flat, but glass has slight curve.



Rear cam module is 10% larger.