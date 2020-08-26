Beklenen sızıntı geldi: iPhone 12 Pro Max sonunda çalışırken fotoğraflandı!

iPhone 12 ailesinden bu zamana kadar birçok sızıntı yapıldı. Telefonların OLED ekrana sahip olacağı, 5G desteği ile geleceği bu sızıntılarda yazılıp çizildi. Fakat sonbaharın yaklaşmasına rağmen iPhone 12 ailesinden herhangi bir üyeyle çalışırken tanışmak mümkün olmadı. Bugün ise beklenen sızıntı yapıldı. iPhone 12 ailesinin en büyük üyesi iPhone 12 Pro Max, eniyle boyuyla yüzünü gösterdi.

İŞTE KARŞINIZDA İPHONE 12 PRO MAX

iPhone 12 Pro Max'in ilk fotoğrafları ünlü sızıntı kaynakları tarafından paylaşıldı. Paylaşılan iPhone 12 Pro Max fotoğraflarına baktığımızda çentik ile yeniden karşılaşıyoruz. Bu da Apple kullanıcılarının iPhone X'ten beri küçülmesini istediği çentiğin iPhone 12'de de aynı boyutlarla yer alacağını bizlere gösteriyor.

Fotoğrafların diğer bir dikkat çeken noktası ise 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olması. Zira, telefonun ekranında yer alan ögelerde yüksek yenileme hızını aktif et gibi heyecan verici bir seçeneğin yer aldığı görülüyor. Böylece iPhone 12 Pro Max kullanıcıları ekran yenileme hızlarını 60 Hz'den 120 Hz'e yükseltebilecekler.