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Beklenilen ilk video paylaşıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.11.2018 09:51 | Son Güncelleme

Netflix’in 2019’da yayınlayacağı The Witcher dizisi için merakla beklenilen ilk video paylaşıldı. Paylaşılan videoda Henry Cavill’in hayat verdiği Geralt of Rivia’yı görüyoruz.

Beklenilen ilk video paylaşıldı

Bilindiği üzere Netflix bu yılın başlarında The Witcher için 8 bölümden oluşan bir dizi yapacağını açıklamıştı. Diziye ilgi beklenenden fazla olunca, 2020 için planlanan yayın tarihi 2019’a çekilmişti. Şimdiyse The Witcher dizisi için merakla beklenen ilk video yayınlandı.

The Witcher dizisi az önce de belirttiğimiz üzere 8 bölümden oluşacak. Dizinin çeşitli bölümlerinde, 3 farklı yönetmen görev alacak.

Netflix’in en önemli projelerinden biri olarak görülen The Witcher dizisi kadrosunda Henry Cavill, Anna Shaffer, Freya Allan, Anya Chalotra ve Jodhi May gibi yıldızları da kadrosunda bulunduruyor.

Netflix kısa bir süre öncesine kadar Geralt karakterini kimin canlandıracağı konusunda kararsızdı. Fakat güncel DC evreninin Superman’i Henry Cavill, bu rol için çok istekli olduğunu açıklayınca işler değişti. Geralt’a hayat verecek olan karakterin belli olmasının ardından, dizi kadrosunun belirlenmesi çok uzun sürmedi. Nitekim bu süre içerisinde çekimler de başlamış gibi görünüyor. Zira merakla beklenen diziden ilk video da geldi.

Henry Cavill’in Geralt rolünde görüldüğü bu kısa videoya aşağıdan göz atabilirsiniz. Bu arada dip not olarak hatırlatalım. The Witcher dizisinin kesin vizyon tarihi henüz netleşmiş değil. Ortada bir 2019 tarihi mevcut. Fakat başı mı, ortası mı yoksa sonu mu bunu Netflix’ten başka bilen yok.

Videoyu izlemek için tıklayınız

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Netflix dizi

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