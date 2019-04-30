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Beklenmedik anlarda mükemmel görünmenin 6 sırrı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 30.04.2019 09:20 | Son Güncelleme

Süpriz bir tatil, eski bir arkadaşın düğünü, evlilik teklifi! Beklenmedik anlarda ortaya çıkan sürprizler... Bu durumlarda cilt sağlığı ve hızlı bir şekilde forma girme imkansız gibi görünebilir ancak fazla zaman kalmadığında yapabilecekleriniz hakkında bazı ipuçlarını bir araya getirdik.

Bu ipuçlarının yalnızca belirtilen zaman dilimi için iyi olduğunu unutmayın!

İşte acil durum önlemleri

İKİ HAFTADA KİLO VERME

İKİ HAFTADA KİLO VERME
Kalori alımınızı günde 1000-1,100 kcal'a düşürürseniz 2 haftada birkaç kilo verebilirsiniz. Bunu yapmak için diyetinizi sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar ve az yağlı balık ve etle doldurun. Sınırlı enerji alımı nedeniyle depolanan yağlar yakılacaktır. Günde en az yarım litre su içmeyi unutmayın bu kilo vermek isteyenler için bir numaralı kuraldır.

BİR HAFTADA BELİNİZİ SIKILAŞTIRIN VE CİLDİNİZİ İYİLEŞTİRİN

BİR HAFTADA BELİNİZİ SIKILAŞTIRIN VE CİLDİNİZİ İYİLEŞTİRİN
Narenciye, ananas ve protein: 3 çeşit yiyecekle 7 günde kilo vermek mümkündür. Turunçgiller, yağları çözen ve vücuttan uzaklaştıran çok miktarda meyve asidi içerir. Ek olarak, vitamin açısından zengin meyveler - özellikle C vitamini açısından zengin - bağışıklık, cilt durumu ve genel sıhhatinizi iyileştirir. Ananas, etkili bir şekilde yağları parçalayan bromelain sayesinde en iyi zayıflama ürünlerinden biri olarak kabul edilir. Proteinler, vücudumuz için enerji sağlayan yapı taşlarıdır. Tam teşekküllü bir sonuç için, bu 7 gün boyunca karbonhidrat ve yağları unutmalısınız.

ÜÇ GÜNDE KARNINIZI SIKILAŞTIRIN

ÜÇ GÜNDE KARNINIZI SIKILAŞTIRIN
Birkaç seçenek, karın bölgenizdeki fazla yağı gidermenize yardımcı olabilir. Birincisi: Günde 6 defa 200 ml havuç ve elma 1:1 meyve suyu içilir. Bu ürünler sadece az miktarda kalori içermez, aynı zamanda vücudunuzu vitaminler, beta karoten ve pektin ile doyururlar. İkinci seçenek: kahvaltı ve öğle yemeği için, 1 haşlanmış yumurta, 1 çorba kaşığı ekşi krema ve 1 rendelenmiş havuç karışımı hazırlayın. Akşam yemeği için sadece şekersiz yeşil çay için.

İKİ GÜNDE VÜCUDUNUZU ARINDIRIN

İKİ GÜNDE VÜCUDUNUZU ARINDIRIN
Sadece birkaç gününüz kaldıysa, vücudunuzu temizlemek için küçük püf noktaları işe yarayacaktır. Kahvaltıda, taze narenciye suyu veya şekersiz limon suyu tüketebilirsiniz. Gün boyunca normal içeceklerinizi nane ve limonlu bir bardak sıcak su ile değiştirin. Öğle yemeği pancar, havuç ve lahana ile isterseniz birkaç büyük kuru erikten oluşmalıdır. Ayrıca yatmadan önce bir bardak limonlu su ve belki de kuru kayısı tüketebilirsiniz.

BİR GÜNDE VÜCUDUNUZDAKİ FAZLA SUYU ATIN

BİR GÜNDE VÜCUDUNUZDAKİ FAZLA SUYU ATIN
Kepek ve sebzeden zengin beslenebilirsiniz. Kepek bağırsaklarınız için 'iç fırça' olarak işlev görür, bu nedenle 5-6 yemek kaşığı yoğurtla kepek karıştırmak vücudunuz için faydalı olacaktır. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile 1.5 kg sebzeyi pişirin. 5-6 porsiyona bölün ve düzenli aralıklarla yiyin. Bu önlemler, fazla sudan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Bu ipuçlarının yalnızca belirtilen zaman dilimi için iyi olduğunu unutmayın! Kilo vermek aşamalı bir işlemdir ve bu ipuçları sadece acil durum önlemleridir.

BONUS: GÖĞÜS SARKMASINI ÖNLEYİN

BONUS: GÖĞÜS SARKMASINI ÖNLEYİN
Göğsünüzdeki kasları, halter, dambıl, şınav gibi egzersizlerle güçlendirin. Göğüs ölçünüze uygun spor sütyeni giyin. Sırt üstü yatın. Uyurken çoğunlukla bir tarafı tercih ediyorsanız, üst göğsün daha fazla uzandığını görebilirsiniz. Diyet yapmayın sağlıklı beslenin. Her kilo alıp verdiğinizde göğüslerinizin daha da sarkmasına neden olursunuz.
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