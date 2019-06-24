"Beklentimiz yerel demokrasinin güçlendirilmesidir"

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Yalnızca İstanbul'da değil Adana, Ankara, Mersin, Antalya, Aydın ve Yalova gibi büyükşehirler ile oy desteği yaptığımız tüm illerde, HDP olarak beklentimiz, her şeyden önce yerel demokrasinin güçlendirilmesidir." dedi.

Kubilay, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonucunu değerlendirdi.

Sonucun, halkın tepkisini ortaya koyduğunu savunan Kubilay, halkın "seçimle gelenin seçimle iktidarı bıraktığı" gelenekte ısrarını gösterdiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na başarı dileyen Kubilay, "Yalnızca İstanbul'da değil Adana, Ankara, Mersin, Antalya, Aydın ve Yalova gibi büyükşehirler ile oy desteği yaptığımız tüm illerde, HDP olarak beklentimiz, her şeyden önce yerel demokrasinin güçlendirilmesidir. Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü, cinsiyet eşitlikçi bir yerel yönetim anlayışının önümüzdeki sürece yön vermesidir. Bu beklentiler içerisinde süreci izleyeceğiz, takip edeceğiz ve seçilmiş belediye başkanları ve yerel yönetimlerin politikalarını bu bağlam içerisinde değerlendirmeye tabi tutacağız." ifadelerini kullandı.