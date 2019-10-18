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Beko'nun "Yeni 100 Kadın Bayi" projesi hızla devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:10 | Son Güncelleme

Beko'nun bayi ekosisteminde kadınların temsiliyetini artırmak amacıyla Mart ayında başlattığı projeye 776 kişi başvurdu - Samsun'un Atakum ilçesindeki açılış törenine katılan Beko Türkiye Satış Direktörü Arel Atakol: - "Hedefimiz Türkiye'nin her noktasına modern perakende mağazaları kazandırmak"

Beko'nun, bayi ekosisteminde kadınların temsiliyetini artırmak amacıyla başlattığı "Yeni 100 Kadın Bayi" projesi kapsamında Samsun'da törenle mağaza açıldı.

Beko müşteri deneyimini ön plana çıkaran yeni nesil mağazacılık atağına Samsun'da açtığı mağaza ile devam etti.

Kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlenmesi hedefiyle pek çok çalışma yürüten Arçelik'in girişimci ekosisteminde kadınların temsiliyetini artırmak için Beko markasıyla başlattığı "Yeni 100 Kadın Bayi" projesine ilginin büyük olduğu öğrenildi.

"Beko yeni 100 kadın bayisini arıyor" sloganıyla hayata geçen projeye 8 ayda 776 başvuru oldu. Yeni bayi adaylarıyla beraber 10 mağaza açılırken 2019 sonuna kadar 10 mağazanın daha hizmete açılması planlanıyor.

Beko'nun "Yeni 100 Kadın Bayi" projesi kapsamında bayi ekosistemine katılan Semiha Gökçe Canımoğlu'nun Mavi Hayat Dayanıklı Tüketim Tic. AŞ mağazasının açılışına Beko Türkiye Satış Direktörü Arel Atakol da katıldı.

- "Hedef Türkiye'nin her noktasına modern perakende mağazaları açmak"

Arel Atakol, açılış kurdelasının kesilmesinin ardından yaptığı konuşmada tüm davetlilere teşekkür etti.

Yıllardır tüketicilerin hayatına birçok yenilik katmış ve onlara yeni deneyimler yaşatmış bir şirket olarak yatırım yapmaya hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Atakol, "Beko markamız ve bayi teşkilatımızla birlikte güçlenerek büyümeyi ve ülke ekonomisine destek olmayı sürdürüyoruz. Yeni mağazalarımızda tüketicilerimizi yüksek teknolojiye sahip yenilikçi tasarımlarla buluştururken, müşteri deneyimini de zenginleştiriyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin her noktasına modern perakende mağazaları kazandırmak." dedi.

- Mağaza süreçlerinden mentorluk desteğine pek çok fırsat bir arada

Proje kapsamında Beko, bayi olmak isteyen girişimcilere mağaza seçiminden kira desteğine, yöneticilik eğitimlerinden mentorluğa kadar maddi ve manevi pek çok destek sağlıyor. Bu fırsatların bir bölümü şöyle:

"Arçelik coğrafi konumlandırma ekibi tarafından mağaza lokasyonunun fırsat analizi yapılarak belirlenmesi. Dekorasyon süreçlerinin yürütülmesi. Kontrat ve sözleşme sonrası açılış etkinlikleri ve reklam olanaklarının sağlanması. Kira desteği içeren teşvik paketleri. Mentor ağına katılım ve kadın bayiler için kadın mentor uygulaması. Mağazacılık ve ürün eğitimleri. Farklı bir iş kolunda mağazacılık yapan girişimciler için Beko bayisine dönüşüm kolaylıkları."

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Arçelik Beko Beko Türkiye Satış Direktörü Arel Atakol

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