HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bektaşilik Tarikatı nedir? Bektaşilik hangi tarikata mensuptur? Bektaşi namaz kılar mı?

Bektaşilik Tarikatı nedir? Bektaşilik hangi tarikata mensuptur? Bektaşi namaz kılar mı?

07.04.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bektaşi tarikatı gündemde yer alan konulardan biridir. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün Dervişi ve Bektaşi dergahlarına üye olmalarının ortaya çıkmasından sonra Bektaşilik ve Bektaşi tarikatı hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. İşte Bektaşi tarikatının ne olduğu ve Bektaşi tarikatına dair merak edilen detaylar!

Bektaşilik Tarikatı nedir? Bektaşilik hangi tarikata mensuptur? Bektaşi namaz kılar mı?

Bektaşi tarikatının nedir ve Bektaşilik hangi tarikata bağlıdır şeklinde sorulan sorular artmaya başladı. Tarikat kelimesinin anlamının çok kirletildiğini dile getiren Kadir Doğulu katıldığı tarikat hakkında “Para ile inancın kimde olduğu belli olmaz. Bu makam bana hediye edildi. Komşum, akrabam biliyordu, siz yeni öğrendiniz. Havası atılacak bir şey değil.'' şeklindeki açıklamalarının ardından Bektaşilik araştırılmaya başladı. İşte Bektaşilik ve Bektaşi tarikatına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEKTAŞİLİK TARİKATI NEDİR?

Bektaşi Tarikatı, Hacı Bektaş-ı Veli tarafından kurulduğu kabul edilen bir tarikattır. Ama Balım Sultan’ın Bektaşi tarikatının ikinci piri olarak kabul edildiği ( ölümü 1516) bilinmelidir. Ayrıca Balım Sultan, Bektaşi tarikat erkanını belirleyen kişidir.

BEKTAŞİLİK KÖKENİ

Bektaşilik, 13.yy’dan başlayan bir gelenektir. 15.yy’a kadar da etkisi en güçlü şekilde devam etmiştir. Bektaşi Tarikatının ilk zamanları: Hacı Bektaşi tarikatının ortaya çıkmasını Babıali isyanlarına bağlanır. 13.yy’da Anadolu’nun siyasi olarak karışık olması, bir Sünni karşıtı isyan olan Babıali İsyanı Bektaşiliğin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca Babaili isyanını çıkaran Baba İshak’ın öğrencisidir Hacı Bektaşi Veli. Birçok kaynak da Bektaşi için Batıni inanca sahiptir der.

Babailer, Baba İlyas’a bağlı bir tarikattır ama Babıali isyanı Baba İshak ile alakalıdır. Baba İshak’ın çıkardığı isyan zayıflayan Selçuklu yönetimine, ağırlaşan vergi yüküne karşı Türkmenlerin çıkardığı bir ayaklanmadır aslında; ama bu gruplar Batıni tayfadan görüldüğü için isyan da dini boyutlara taşınmıştır. İşin garip yani bu isyanın kalıntıları edebiyatımızda ve sosyal hayatımızda hala etkisi devam eden büyük depremlere yol açmıştır. Bunlardan birisi Hacı Bektaşi Veli diğeri Yunus Emre’dir. Hacı Bektaşi Veli, Baba İshak’ın halifeleri arasındadır; Yunus Emre ise Baba İshak’ın halifesi olan Baba Tapduk’un mürididir. İki veli de edebiyatımıza ve sosyal hayatımıza damga vuran önemli insanlardır.

Baba İshak 13. yy’da Anadolu sahasındaki göçebe – Türkmen gruplarına Şii – Batınî inancını yaymasıyla meşhurdur. Baba İshak’ın da bu manevi otoritesini kullanarak Türkmenleri ayaklandırdığı düşünülmektedir. Bu isyan ayrıca gün be gün Selçuknameler’de kaydedilmiştir.

BEKTAŞİ TARİKATININ FARKI NEDİR?

Bektaşilik diğer tarikatlar gibi İran etkisinde değildir. Edebiyatı ve kültürüyle Türklere mahsus bir tarikattır.
Bektaşilik iki ana kola ayrılır: Çelebiler kolu ve Babagan kolu. Her ikisinde de iki çeşit ayin vardır. Ayin-i Cem ve ayini ikrar.

Bektaşiliğe göre tevhidin üç mertebesi vardır:

  • İlki telkindir. Burada salik şeriat kapısından tarikata girmiş olur.
  • İkincisi libastır. Burada salik marifet libaslarını giymiş olur.
  • Sonuncusu ise ahâdiyyet mertebesidir. Burası fena-fi’l-hadiyet’tir. Salik için tarikata girmenin çeşitli merasimleri vardır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı'da aranan Hamit Egemen neden öldü?Müge Anlı'da aranan Hamit Egemen neden öldü?
Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'
Mersin'de dünyaya geldi! Türkiye'den sonra dünya da şaşkınMersin'de dünyaya geldi! Türkiye'den sonra dünya da şaşkın
Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat!

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat!

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı

"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı

Sebzeler çöpe mi dökülüyor? İnfial yaratan görüntülere açıklama

Sebzeler çöpe mi dökülüyor? İnfial yaratan görüntülere açıklama

Akşener; "İlk yapacağımız iş" dedi, rakam verdi

Akşener; "İlk yapacağımız iş" dedi, rakam verdi

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Miami'de aşk mı var? "Yakışmazlar" yorumu

Miami'de aşk mı var? "Yakışmazlar" yorumu

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Canan Karatay'dan dikkat çeken çıkış! "Zeytin yoksa köleyiz"

Canan Karatay'dan dikkat çeken çıkış! "Zeytin yoksa köleyiz"

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.