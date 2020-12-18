Bel ölçüsü nasıl ve nereden alınır? Bel ölçüsü alma yöntemi

Basit bir ölçü alma yöntemi ile kendi başınıza bel çevrenizin kaç santimetre olduğunu hesaplayabilirsiniz. Bunun için sadece bir mezura yeterli olur. Ancak dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları bilmeniz gerekir. Bel ölçüsü nereden alınır bilmiyorsanız yanlış sonuçlar elde edebilirsiniz. Bel ölçüsü alma yöntemlerini sizler için derledik...
Mezuranın bir ucunu göbek deliğinin tam üzerine gelecek şekilde tutarak diğer ucunu aynı hizada sırtınızdan dolaştırıp ön tarafta birleştirirseniz doğru ölçüm sonuca ulaşabilirsiniz. Eğer olması gerekenden daha aşağıda veya yukarıda bir yerden ölçmeye başlarsanız kendi ölçünüzü yanlış hesaplamış olursunuz. Bu yöntem en kolay ve basit şekilde bel ölçüsü nasıl öğrenilir bilmek isteyen herkes tarafından tarafından kullanılabilir. Böylece spor egzersizleri ile sağlıklı beslenme sonucunda belinizin ne kadar inceldiğine şahit olabilirsiniz.
Yetişkin bir kadın ve erkeğin ideal bel ölçüleri birbirinden farklı olur. Bu ölçüler kadın ve erkeğin fiziki durumlarına, yağ ve kas durumlarına göre belirlenir. Aynı durum kıyafetler için de geçerlidir. Kot pantolon çoğu kişinin ömründe bir kere de olsa giydiği yılların eskitemediği vazgeçilmez ürünler arasında yer alır. Kadın pantolonlarında bedenler W 24 ile W 34 arasında değişir. W harfi ile gösterilen ölçü kodu bel ölçüsüne göre beden değişikliğini ifade etmek için kullanılır.
Buna göre bir pantolonun W 24 beden olması, bel ölçüsü 53 ile 56 cm aralığında olan kişiler tarafından giyilebilir anlamına gelir. Pantolon bedenleri 24’ten sonra 25, 26, 27 şeklinde birer numara artarak gider. Buna göre kadın pantolonlardaki bedenlerin bel ölçüleri şöyle olur:
Pantolon, etek ve elbise gibi farklı kıyafetlerde bel ölçüsü sabit kalır. Ancak bedenler değişebilir. Örneğin pantolonlar ile eteklerin bedenleri birbirinden çok farklı olur. Pantolonlarda kullanılan W ve L ölçüleri boy uzunluğuna ve bel çevresine göre belirlenir. Etek ve elbiseler ise daha çok 34, 36, 38 veya XS, S, M gibi bedenler kullanılır. Bu sebeple her kıyafette bedeniniz aynı olamaz. Pantolon bedenleri diğer kıyafetlere göre daha karmaşık olur. Genellikle çoğu kişi bedenine tam oturan pantolonlar bulmakta zorlanır.
Pantolon bel ölçüsü nasıl alınır bilen kişiler istedikleri ürünü daha rahat bulabilir. Karın çevrenizi başkasının yardımı olmadan kendi başınıza da ölçebilirsiniz. Eğer kendinize kadın pantolonu almak istiyorsanız ve bel çevrenizin 74 cm olduğunu biliyorsanız iki beden arasında kalabilirsiniz. W 31 ve 32 bedenlerinden birini seçmeden önce bacak boyunuzun uzunluğunu bilmeniz ve ona göre tercih yapmanız gerekir. Herhangi bir kıyafet alırken bedenlerin yerine ölçü tablosuna göre hareket etmek daha doğru olabilir. Eğer kendi beden ölçülerinizi bilirseniz hangi markadan alışveriş yaparsanız yapın kendi üzerine en uygun olan bedeni kolayca bulursunuz.
Bel ölçüsü hesaplama yöntemlerinden birisi de ip kullanmak olur. Eğer elinizde mezura yoksa herhangi bir ip sayesinde karın çevrenizin kaç santimetre olduğunu öğrenebilirsiniz.
Öncelikle ip tıpkı mezura ile ölçermiş gibi tam göbek deliğinin hizasında birleştirilir. Bu yöntem çıplak ten üzerinden uygulanır. Giysi üstünden yapılan ölçümler kesinlikle doğruyu yansıtmaz.
Belin etrafında döndürülen ipin teni sarması ama sıkmaması gerekir. Eğer ipi karnınızı sıkarak dolarsanız kendi beden ölçünüzü daraltmış olursunuz. Bu da yanlış beden tercihleri yapmanıza neden olabilir.
Bel çevresine güzelce sarılan ip birleşme noktasından kesilir. Daha sonrası ipin ölçüsünü almak için bir cetvel veya metreden yardım almak gerekir. Bu ölçüm doğru sonuçlara ulaşmanızı sağlar.
Yemek yemeden önce ölçüm yapılması daha uygun olur. Çünkü yemek yedikten hemen sonra insan karnı normale göre daha şişkin bir hal alır.
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