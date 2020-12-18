Bel ölçüsü nasıl ve nereden alınır? Bel ölçüsü alma yöntemi

Basit bir ölçü alma yöntemi ile kendi başınıza bel çevrenizin kaç santimetre olduğunu hesaplayabilirsiniz. Bunun için sadece bir mezura yeterli olur. Ancak dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları bilmeniz gerekir. Bel ölçüsü nereden alınır bilmiyorsanız yanlış sonuçlar elde edebilirsiniz. Bel ölçüsü alma yöntemlerini sizler için derledik... Bel Ölçüsü Almanın Püf Noktaları Mezuranın bir ucunu göbek deliğinin tam üzerine gelecek şekilde tutarak diğer ucunu aynı hizada sırtınızdan dolaştırıp ön tarafta birleştirirseniz doğru ölçüm sonuca ulaşabilirsiniz. Eğer olması gerekenden daha aşağıda veya yukarıda bir yerden ölçmeye başlarsanız kendi ölçünüzü yanlış hesaplamış olursunuz. Bu yöntem en kolay ve basit şekilde bel ölçüsü nasıl öğrenilir bilmek isteyen herkes tarafından tarafından kullanılabilir. Böylece spor egzersizleri ile sağlıklı beslenme sonucunda belinizin ne kadar inceldiğine şahit olabilirsiniz. Sahip olmak istediğiniz bel inceliğine yaklaştığınızı görmek sizi diğer konularda da motive edebilir.

Erkeklerde karın çevresinin 94 cm ve altında olması beklenir. 95 cm ve üzeri ise sağlıksız beslenme ve yağlanmaya işaret eder.

Kadınlar için de 80 cm ve altı ideal ölçüler olarak kabul edilir.

Yaptığınız ölçümlerde bu bilgileri dikkate almanız size fayda sağlar. Ayrıca ölçüm esnasında ayakta ve düz bir zemin üzerinde durulur. Oturarak veya eğilerek bel ölçüsü alınmaz. Tüm bunlar bel ölçüsü almanın püf noktalarını oluşturur. Kadın Pantolonlarında Bedenler ve Bel Ölçüleri Yetişkin bir kadın ve erkeğin ideal bel ölçüleri birbirinden farklı olur. Bu ölçüler kadın ve erkeğin fiziki durumlarına, yağ ve kas durumlarına göre belirlenir. Aynı durum kıyafetler için de geçerlidir. Kot pantolon çoğu kişinin ömründe bir kere de olsa giydiği yılların eskitemediği vazgeçilmez ürünler arasında yer alır. Kadın pantolonlarında bedenler W 24 ile W 34 arasında değişir. W harfi ile gösterilen ölçü kodu bel ölçüsüne göre beden değişikliğini ifade etmek için kullanılır.

Buna göre bir pantolonun W 24 beden olması, bel ölçüsü 53 ile 56 cm aralığında olan kişiler tarafından giyilebilir anlamına gelir. Pantolon bedenleri 24’ten sonra 25, 26, 27 şeklinde birer numara artarak gider. Buna göre kadın pantolonlardaki bedenlerin bel ölçüleri şöyle olur: W 24: 53-56 cm

W 25: 56-59 cm

W 26: 59-61 cm

W 27: 61-64 cm

W 28: 64-66 cm

W 29: 66-68 cm

W 30: 68-71 cm

W 31: 71-74 cm

W 32: 74-76 cm

W 33: 76-79 cm

W 34: 79-81 cm Farklı Kıyafetlerde Bel Ölçüsü ve Bedenler Değişir mi? Pantolon, etek ve elbise gibi farklı kıyafetlerde bel ölçüsü sabit kalır. Ancak bedenler değişebilir. Örneğin pantolonlar ile eteklerin bedenleri birbirinden çok farklı olur. Pantolonlarda kullanılan W ve L ölçüleri boy uzunluğuna ve bel çevresine göre belirlenir. Etek ve elbiseler ise daha çok 34, 36, 38 veya XS, S, M gibi bedenler kullanılır. Bu sebeple her kıyafette bedeniniz aynı olamaz. Pantolon bedenleri diğer kıyafetlere göre daha karmaşık olur. Genellikle çoğu kişi bedenine tam oturan pantolonlar bulmakta zorlanır. Pantolon bel ölçüsü nasıl alınır bilen kişiler istedikleri ürünü daha rahat bulabilir. Karın çevrenizi başkasının yardımı olmadan kendi başınıza da ölçebilirsiniz. Eğer kendinize kadın pantolonu almak istiyorsanız ve bel çevrenizin 74 cm olduğunu biliyorsanız iki beden arasında kalabilirsiniz. W 31 ve 32 bedenlerinden birini seçmeden önce bacak boyunuzun uzunluğunu bilmeniz ve ona göre tercih yapmanız gerekir. Herhangi bir kıyafet alırken bedenlerin yerine ölçü tablosuna göre hareket etmek daha doğru olabilir. Eğer kendi beden ölçülerinizi bilirseniz hangi markadan alışveriş yaparsanız yapın kendi üzerine en uygun olan bedeni kolayca bulursunuz.