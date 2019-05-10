Bel soğukluğu sadece cinsel yolla değil, öpücükle de bulaşabilir!

Dikkat çeken araştırma Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar dergisinde yayımlandı. Araştırmaya göre 'derin öpüşme' (Fransızların öpüşmesi veya dillerin birbirine değerek öpüşülmesi) sonrası bel soğukluğu rektumda, boğazlarda ve gözlerde gelişebilir ve tedavisi giderek zorlaşabilir.

Bu araştırmadan önce bel soğukluğundan korunabilmek için insanların kondom kullanması yönünde çalışmalar yapılıyordu. Ancak Avustralya Melbourne'daki araştırma ekibine göre yeni bulgular, tavsiyelerin yetersiz olabileceğini öne sürüyor.

Bel soğukluğunun öpüşmeyle geçip geçmeyeceğini anlamak için 2016'dan 2017'ye kadar araştırma yapan uzmanlar 3 binden fazla erkekten veri topladı. Katılımcılar araştırma boyunca öpüşme, cinsel ilişki gibi cinsel uygulamalarını açıklayan bir anket doldurdu. Anket sonuçlarında öpüştükten sonra ilişkiye girenlerin oranı, öpüşmeden seks yapanlara göre daha yüksekti. Yapılan bir dizi etkileyici test sonucu bel soğukluğunun 'derin öpüşme' ile yayılabileceği sonucuna varıldı.

Ancak uzmanlar çalışmanın sadece gözlemsel olduğunu ve bu nedenle sebep ve sonucu doğrulayamadığını da açıkça belirtiyorlar. Melbourne Cinsel Sağlık Merkezi'nden Doçent Eric Chow, antiseptik gargara kullanmanın, bel soğukluğu riskini azaltmaya yardımcı olacağını söylüyor. Belsoğukluğun öpüşmeyle bulaşabileceği, ancak öpüşmenin belsoğukluğu geçirme riski için ihmal edildiğini de öne sürüyor.