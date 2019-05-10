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Bel soğukluğu sadece cinsel yolla değil, öpücükle de bulaşabilir!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 10.05.2019 10:12 | Son Güncelleme

Birçok kişi bel soğukluğu enfeksiyonun yalnızca genital temasla olabileceğini varsayar. Ancak Avustralya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre bel soğukluğu (Gonore), sadece genital temas yoluyla değil, tutkulu bir öpücük sonrası da bulaşabiliyor.

Bel soğukluğu sadece cinsel yolla değil, öpücükle de bulaşabilir!

Dikkat çeken araştırma Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar dergisinde yayımlandı. Araştırmaya göre 'derin öpüşme' (Fransızların öpüşmesi veya dillerin birbirine değerek öpüşülmesi) sonrası bel soğukluğu rektumda, boğazlarda ve gözlerde gelişebilir ve tedavisi giderek zorlaşabilir.

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Bu araştırmadan önce bel soğukluğundan korunabilmek için insanların kondom kullanması yönünde çalışmalar yapılıyordu. Ancak Avustralya Melbourne'daki araştırma ekibine göre yeni bulgular, tavsiyelerin yetersiz olabileceğini öne sürüyor.

Bel soğukluğunun öpüşmeyle geçip geçmeyeceğini anlamak için 2016'dan 2017'ye kadar araştırma yapan uzmanlar 3 binden fazla erkekten veri topladı. Katılımcılar araştırma boyunca öpüşme, cinsel ilişki gibi cinsel uygulamalarını açıklayan bir anket doldurdu. Anket sonuçlarında öpüştükten sonra ilişkiye girenlerin oranı, öpüşmeden seks yapanlara göre daha yüksekti. Yapılan bir dizi etkileyici test sonucu bel soğukluğunun 'derin öpüşme' ile yayılabileceği sonucuna varıldı.

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Ancak uzmanlar çalışmanın sadece gözlemsel olduğunu ve bu nedenle sebep ve sonucu doğrulayamadığını da açıkça belirtiyorlar. Melbourne Cinsel Sağlık Merkezi'nden Doçent Eric Chow, antiseptik gargara kullanmanın, bel soğukluğu riskini azaltmaya yardımcı olacağını söylüyor. Belsoğukluğun öpüşmeyle bulaşabileceği, ancak öpüşmenin belsoğukluğu geçirme riski için ihmal edildiğini de öne sürüyor.

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Bununla birlikte, Chow, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ve ekibinin şu anda günlük gargara kullanımının belsoğukluğunu önleyip önleyemeyeceğini inceleyen bir klinik araştırma yaptığını açıklıyor. “Çalışırsa, herkes için basit ve ucuz bir müdahale olabilir” diye ekliyor.

Bel soğukluğu kadınlarda, idrar yaparken ağrı, olağandışı vajinal akıntı veya regl dönemleri arasında kanama olabileceğini gösterir. Erkekler için ise belirtiler sünnet derisinin iltihaplanması ve penisin üstünden olağandışı akıntı içerebilir.


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