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Belarus'ta muhalif lider Maria Kolesnikova, Ukrayna sınırında gözaltına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2020 11:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Belarus'ta Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'ya muhalefet eden üç kadın siyasi figürlerden biri olan Maria Kolesnikova'nın Ukrayna sınırında gözaltına alındığı belirtildi.

Belarus'ta muhalif lider Maria Kolesnikova, Ukrayna sınırında gözaltına alındı

Halkın protestolarını sürdürdüğü Belarus'ta, Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'ya muhalefet eden üç kadın siyasi figürlerden biri olan ve dün cadde ortasında maskeli kişilerce bir minibüse bindirilip kaçırıldığı ileri sürülen Maria Kolesnikova'nın, Ukrayna sınırında gözaltına alındığını açıkladı.

İNGİLTERE: CİDDİ ENDİŞELER VAR

Kolesnikova'nın kaybolduğuna dair çıkan haberler üzerine, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab sosyal medyadan yazılı yaptığı açıklamada, "Belarus'ta Maria Kolesnikova'nın refahı için ciddi endişeler var. Lukashenko'nun rejimi, onun güvenli bir şekilde geri dönmesini en yüksek önceliği haline getirmelidir. Rejim, protestoculara gaddarca davranmaya son vermeli, siyasi tutukluları serbest bırakmalı ve muhalefetle diyaloğa başlamalı" ifadelerini kullanmıştı.

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