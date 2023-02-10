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Belarus'tan ikinci arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi

10.02.2023 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor. Doğu Avrupa ülkesi Belarus'tan ikinci arama kurtarma ekibi de Türkiye'ye gönderildi.

Belarus'tan ikinci arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi

Belarus’tan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarında yer alacak ikinci ekip Türkiye’ye gönderildi.

Belarus Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "ZUBR" acil kurtarma ekibinin ülkedeki Maçulişçi askeri havaalanından Gaziantep’e askeri uçakla gittiği belirtildi.

İkinci ekipte özel teknik ekipmanlarıyla 32 uzmanın yer aldığı kaydedilen açıklamada, 3 arama köpeğinin de ekibe eşlik ettiği bildirildi.

Bakanlık, deprem bölgesine 32 kişiden oluşan ilk arama kurtarma ekibini 8 Şubat’ta göndermişti. (AA)

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