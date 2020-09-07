Belaruslu muhalif lider 'maskeli kişiler tarafından' kaçırıldı

Minsk polisi, söz konusu haberlere ilişkin henüz bir yorum yapmadı.

9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini, 1994'ten bu yana ülkeyi yöneten Aleksander Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini alarak kazandığı açıklanmıştı. Muhalefet sonucu kabul etmeyerek protesto çağrısı yaptı. Lukaşenko ise seçimde usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddediyor ve görevi bırakmayacağını söylüyor.

Hükümet yetkilileri, Koordinasyon Konseyi faaliyetleri nedeniyle muhalefet liderlerine, "devlet iktidarını ele geçirme ve ulusal güvenliğe zarar verme" hedefi güttükleri gerekçesiyle dava açmıştı.

Kolesnikova, Lukaşenko karşısında güçlerini birleştiren üç kadın siyasetçi arasında Belarus topraklarında kalan son kişiydi. Veronika Çepkalo ve başkanlık seçimlerinde yarışan Svetlana Tikhanovskaya, seçimlerin ardından ülkeden ayrılmıştı.

Bir diğer kadın aktivist Olga Kovalkova, hapse atılma tehditleri nedeniyle Cumartesi günü Polonya'ya gittiğini duyurdu.

Geçen hafta Kolesnikova, "Birlikte" ismini verdiği yeni bir siyasi parti kurmakta olduğunu açıklamıştı.

GERİLİMLİ HAFTASONU

9 Ağustos'taki seçimlerin ardından Belarus protesto dalgasıyla sarsılmıştı. Protestolar dördüncü haftasında devam ediyor.

Hafta sonları özellikle Başkent Minsk'te seçim sonuçlarını tanımayan çok sayıda kişi Lukaşenko'yu protesto etmek için bir araya geliyor.

İçişleri Bakanlığı, Pazar günü gerçekleşen eylemlerde 633 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yuri Karayev, güvenlik güçlerinin müdahalesini savunarak, "Belarus polisinin şiddetinden bahsediyorlar. Ben ise şunu söylemek istiyorum: Artık dünyanın hiçbir yerinde insancıl, ölçülü ve soğukkanlı polis yok" dedi.

Son günlerde üniversitelerin yeniden açılmasıyla güvenlik güçleri muhalif üniversite öğrencilerinin eylemlerini hedef alıyor.

