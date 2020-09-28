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Belaruslu muhalif, iktidar değişikliği için Macron'dan yardım istiyor

28.09.2020 14:42 | Son Güncelleme

Hileli olduğunu söylediği seçimlerden sonra yurt dışına kaçan muhalif politikacı Svetlana Tikanovskaya, Belarus'da iktidar değişikliği için Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Rusya ile görüşmelerde arabulucu olması çağrısı yaptı.

Belaruslu muhalif, iktidar değişikliği için Macron'dan yardım istiyor

Belarus'da geçen ay yapılan seçimleri aslında kendisinin kazandığını söyleyen muhalif politikacı Svetlana Tikanovskaya, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, ülkesinde yönetimin el değiştirmesi konusunda Rusya ile görüşmelere arabuluculuk yapmasını istedi.

Seçimlerden sonra güvenliğine yönelik tehditler üzerine Litvanya'ya kaçan Tikanovskaya gazetecilere, Vilnius'a iki günlük bir ziyarette bulunan Macron ile görüşmeyi umduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Belarus devlet başkanı Alexander Lukaşenko'nun gitmesi gerektiğini söylemişti.

Bu arada Belarus'da seçimden sonraki yedinci hafta sonu da kitlesel protesto gösterileri devam etti ve insan hakları örgütü Viasna'ya göre en az 340 kişi gözaltına alındı.

Belarus Yüksek Seçim Komisyonu Lukaşenko'nun, Ağustos ayında yapılan seçimlerde, oyların yüzde 80'ini alarak altıncı kez devlet başkanı seçildiğini ilan etti. Ama muhalefet seçimi en az yüzde 60 oy alarak kazandığını söylüyor.

Bir çok AB üyesi ülke ve ABD, Lukaşenko'yu Belarus'un meşru lideri olarak tanımadıklarını açıklamışlardı.

Seçimden beri devam eden protesto gösterilerine geçen hafta sonu da onbinlerce kişi katıldı

Kitlesel gösteriler

Hafta sonunda polisin çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı gösterilere onbinlerce kişi katıldı.

Göstericiler hafta başında gizli bir yemin töreniyle yine devlet başkanlığını ilan eden Alexander Lukaşenko'nun istifasını talep ediyor.

Ağustos ayında yapılan sonuçları tartışmalı seçimlerden 50 gün sonra Belarus'un başkenti Minsk ve bir çok başka kentte hala süren protesto eylemlerinden birinde çekilen bir video görüntüsünde, polisin insanların yüzüne doğrudan biber gazı sıktığı, çoğu kadın olan göstericilerin "faşistler" diye bağırarak geri çekildikleri görülüyor.

Svetlana Tikanovskaya (ortada) seçimlerde Veronkia Tsepkalo (solda) and Maria Kolesnikova ile ittifak yapmıştı

Gizli yemin töreni

Belarus'u 26 yıldır yöneten Alexander Lukaşenko tartışmalı seçimlerden 6 hafta kadar sonra geçtiğimiz Çarşamba günü, alışılmışın dışında, gizli bir törende yemin ederek yeni dönem görevini devraldı.

Lukaşenko koronavirüs salgınına atıfla küresel bir krizin eşiğindeyken "Belarusluları terketmeye hakkı olmadığını" söyledi.

Seçimlerde Lukaşenko'ya karşı ittifak yapan muhalif liderlerin tümü, bir tutuklama dalgası ardından ülke dışına çıktılar.

Muhalif politikacılardan Svetlana Tikanovskaya geçen hafta yapılan gizli yemin töreni ardından Lukaşenko'nun liderliğinin ne yasal ne meşru zemini olduğunu söylemişti.

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