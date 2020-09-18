Belarus'ta protestocular neden polislerin maskelerini indiriyor?

"Şiddeti durdurmanın tek yolu, kelimenin gerçek ve deyim anlamıyla maskeleri indirmek. Kimliği artık gizli kalmayan bir memur birini yakalarken, dayak atarken veya kaçırırken bir kez daha düşünecektir."

Ancak son dönemde Belarus'tan gelen görüntülerde göstericilerin bu maskeleri indirmesi üzerine, polislerin yüzlerini elleriyle kapatıp, kaçtıkları görülüyor.

Guardian gazetesinde yer alan haberde, 9 Ağustos'ta yapılan ve hile karıştırıldığı iddia edilen seçimlerin ardından başlayan protestolarda polis memurlarının çoğunun ve istihbarat teşkilatı KGB'nin güvenlik güçlerinin kar maskeleri ile kendilerini gizledikleri belirtiliyor.

Göstericilerin ise buna karşı, kar maskeleri ile yüzlerini kapatan polislerin maskelerini indirme taktiği geliştirdikleri kaydediliyor.

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı geçen ay başlayan protestolar sırasında Lukaşenko'nun güvenlik güçlerine ve kendisini destekleyen milislere, barışçıl göstericilerin tutuklanması ve taciz edilmesi yönünde açık çek verdiği belirtiliyor.

Kanalı yöneten gruba, belli polis memurlarının video veya fotoğraflarının ulaştırıldığını ve yüz eşleştirme teknolojisi kullanarak kimliklerinin araştırıldığını belirtiliyor. Bunun işe yaramadığı durumlarda, kimlik tespiti için kamuoyundan yardım isteniyor. İsim belirlemesi yapıldıktan sonra ise açık kaynaklardan bu kişi hakkında bilgi toplanıyor.

Belarus İçişleri Bakanlığı, polis memurlarına veya ailelerine karşı tehditte bulundukları gerekçesiyle Çarşamba günü 21 kişinin gözaltına alındığını ve polisi tehdit eden herkesi aramaya devam edeceklerini açıkladı.

İki milyon takipçisi olan ve protesto eylemlerini koordine eden Nexta adlı Telegram kanalı, on binlerce polis memurunun kayıtlarını içeren bir veri tabanının geçen hafta "siber partizanlar" tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

'Halkın yanına geçme zamanı'

Kanal, şiddetin bir hafta içinde sona ermemesi halinde bu bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı ve geçen ay içinde görevden ayrılmış memurların bundan kaçınmak için kendi bilgilerini iletmelerini istedi.