Belarus'ta protestolar: Lukaşenko NATO'yu ülkesini bölmeye çalışmakla suçladı

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, NATO'yu ülkesini bölmeye çalışmakla suçladı.

Aleksander Lukaşenko, Belarus'un batısındaki Grodno bölgesinde bir askeri tesisi denetlerken gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun kendisini devirerek ülkesinin liderini değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Lukaşenko, Belarus ordusunu, komşu ülkeler Polonya ve Litvanya'daki NATO askerlerinin hareketliliği karşısında dikkatli olması yolunda uyardı.

Belarus ordusuna hitaben "Ülkenizi korumaya hazır olun" diyen Lukoşenko, son devlet başkanlığı seçimi sonrası düzenlenen protesto gösterilerinin arkasında da dış güçlerin olduğunu vurguladı.

https://www.youtube.com/watch?v=GEbdBO1M1a4

Valiyi görevden aldı

Lukaşenko daha sonra da Grodno valisini görevden aldı, polis ve istihbarat servislerine kentteki "provokatörlerin" yakalanması talimatı verdi.

Muhalefetin sonucunu kabul etmediği 9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçimi sonrası Belarus'ta Lukaşenko karşıtı en büyük protesto gösterilerinden bazıları Grodno'da düzenlenmişti.

1994'ten bu yana ülkeyi yöneten Aleksander Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini alarak seçimi kazandığı açıklanmıştı.