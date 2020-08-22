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Belarus'ta protestolar: Lukaşenko NATO'yu ülkesini bölmeye çalışmakla suçladı

22.08.2020 16:59 | Son Güncelleme

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, NATO'nun kendisini devirerek ülkesinin liderini değiştirmeye çalıştığını söyledi. Lukaşenko, Belarus ordusunu, komşu ülkeler Polonya ve Litvanya'daki NATO askerlerinin hareketliliği karşısında dikkatli olması yolunda uyardı.

Belarus'ta protestolar: Lukaşenko NATO'yu ülkesini bölmeye çalışmakla suçladı

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, NATO'yu ülkesini bölmeye çalışmakla suçladı.

Aleksander Lukaşenko, Belarus'un batısındaki Grodno bölgesinde bir askeri tesisi denetlerken gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun kendisini devirerek ülkesinin liderini değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Lukaşenko, Belarus ordusunu, komşu ülkeler Polonya ve Litvanya'daki NATO askerlerinin hareketliliği karşısında dikkatli olması yolunda uyardı.

Belarus ordusuna hitaben "Ülkenizi korumaya hazır olun" diyen Lukoşenko, son devlet başkanlığı seçimi sonrası düzenlenen protesto gösterilerinin arkasında da dış güçlerin olduğunu vurguladı.

https://www.youtube.com/watch?v=GEbdBO1M1a4

Valiyi görevden aldı

Lukaşenko daha sonra da Grodno valisini görevden aldı, polis ve istihbarat servislerine kentteki "provokatörlerin" yakalanması talimatı verdi.

Muhalefetin sonucunu kabul etmediği 9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçimi sonrası Belarus'ta Lukaşenko karşıtı en büyük protesto gösterilerinden bazıları Grodno'da düzenlenmişti.

1994'ten bu yana ülkeyi yöneten Aleksander Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini alarak seçimi kazandığı açıklanmıştı.

"Artık git" sloganıyla Lukaşenko'yu protesto eden muhalifler ise usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle seçimin yenilenmesini istiyor.

Svetlana Tikhanovskaya

Tikhanovskaya: Protesto hareketi son bulursa, hepimiz köle olacağız

10 Ağustos'ta Belarus'u terk ederek Litvanya'ya giden muhalefetin devlet başkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya ise BBC'ye yaptığı açıklamada mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.

Svetlana Tikhanovskaya, "Protesto hareketi son bulursa, hepimiz köle olacağız" dedi.

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