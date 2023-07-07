Belçika bu olayı konuşuyor: Eski asker, başbakanı ölümle tehdit etti!

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'ya sosyal medyadan ölüm tehdidinde bulunan eski bir askerin arandığı, olası terör saldırısı gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

Başbakan De Croo'nun fotoğrafına ateş ederken çekilen videosunu Facebook'tan paylaştığı belirtilen Sam H. (30) adlı eski asker hakkında terör konusunda uzman bir yargıç başkanlığında olası terör saldırısı dolayısıyla soruşturması başlatıldı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce ordudan ayrılan Belçikalı eski askerin video mesajında De Croo'nun yanı sıra Belçikalı bazı bakanları da hedef aldığı kaydedildi.

Nerede olduğu bilinmeyen eski askerin evinde arama yapıldı. Evde bubi tuzağı bulunması ihtimaline karşı bomba imha ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Eski asker hakkında polis kayıtlarında bilgi bulunmadığı, polisin bu kişiyi bulmak için operasyon başlattığı açıklandı.

Belçika savcılığı, ülke genelinde aranan kişinin Belçika'dan ayrılmış olabileceğini bildirdi. (AA)

