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Belçika'da 1 Nisan şakası olarak duyurulan festival gerçeğe dönüşünce polis müdahale etti

01.04.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "1 Nisan şakası" olarak duyurulan müzik festivali için binlerce genç parkta toplanınca polis müdahale etti. Polisle gençler arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişi yaralandı.

Belçika'da 1 Nisan şakası olarak duyurulan festival gerçeğe dönüşünce polis müdahale etti

Sosyal medya üzerinden birkaç gündür yapılan paylaşımlarda Brüksel'in merkezindeki bir parkta "La Boum" adında bir müzik festivali düzenleneceği duyuruldu. Duyurularda festivalde 8 sahne kurulacağı, onlarca ünlü müzisyen ve DJ'in etkinliğe katılacağı, "sıfır koronavirüs tedbiri" olacağı belirtildi.

Ancak daha sonra bunun 1 Nisan şakası olduğu ortaya çıktı. Sözde organizatörler de festivalin düzenlenmeyeceğini, bunun 1 Nisan şakası olduğunu sosyal medyada paylaştı. Buna karşın parka binlerce genç akın etti.

Brüksel polisi, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle açık havada da olsa toplu halde bir arada bulunmanın yasak olduğu gerekçesiyle gençleri uyardı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Gençlerin dağılmaması üzerine polis tazyikli su ve gaz kullanarak müdahale etti. Atlı polislerin de katıldığı müdahaleye tepki gösteren gençler ise polise şişe ve taş atarak karşılık verdi. Polisle gençler arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişi yaralandı. Çevrede bulunan birçok polis arabasının da camları kırıldı. (AA)

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