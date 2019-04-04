Belçika eski sömürgelerinden kaçırdığı çocuklar için özür diledi

BRÜKSEL (AA) - Belçika, sömürgecilik faaliyetleri döneminde Belçikalı erkeklerin Kongolu kadınlar ile ilişkisinden dünyaya gelen çocukların kaçırılması ve yaşanan acılar nedeniyle özür diledi.

Belçika Başbakanı Charles Michel, Belçika Federal Parlamentosu'nda milletvekillerinin yanı sıra onlarca melez vatandaşın ziyaretçi olarak katıldığı oturumda, "Belçika, Afrika'daki sömürge faaliyetleri boyunca, melez çocuklara ve onların ailelerine yönelik temel hak ihlalleri işledi." dedi.

"Federal Hükümet adına, melez insanların kurbanı olduğu ayrımcılığı ve bu insanların ülkeleri bağımsızlığını kazandıktan sonra zorla kaçırıldığını kabul ediyorum." diyen Michel, Belçika tarafından çocukları kaçırılan Afrikalı ailelerden af diledi.

Michel, "Federal Hükümet adına melez halktan ve ailelerinden, Belçika sömürge döneminden kaynaklanan adaletsizlikler ve maruz kaldıkları acılardan dolayı özür diliyorum." ifadesini kullanarak, Belçika hükümetinin konuya ilişkin daha derin araştırma yapılması için maddi destek sunmaya hazır olduğunu belirtti.