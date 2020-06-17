HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Belçika polisinden siyahi milletvekile şiddet iddiası

Belçika polisinden siyahi milletvekile şiddet iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 17.06.2020 22:40 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) siyahi milletvekili Pierrette Herzberger-Fofana, iki siyahiyi taciz eden 9 polisin fotoğrafını çektiği sırada Belçika polisi tarafından şiddete uğradığını açıkladı. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Philip Lamberts de polis memurlarının cezalandırmasını talep etti.

Belçika polisinden siyahi milletvekile şiddet iddiası

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) siyahi milletvekili ve Alman vatandaşı Pierrette Herzberger-Fofana, bugün gerçekleştirilen genel kurul oturumundan önce Belçika polisinin şiddetine uğradığını açıkladı.

Fofana, "Dün Kuzey İstasyonu'nda 9 polisin iki siyahiyi taciz ettiğini gördüm. Telefonumla fotoğraf çektim. 4 tanesi silahlı olan polis memurlarından birisi beni duvara itti. Çantamı zorla aldı. Bana aşağılayıcı tavırla yaklaştı. Bu, siyahlara ve tüm azınlıklara yönelik sistematik, kurumsallaşmış ırkçılıktır" dedi. Fofana AP milletvekili olduğunu söylemesine, 2 pasaportu ve AP akreditasyon kartını göstermesine rağmen polisin kendisine inanmadığını öne sürerek yaşadığı olayı "travmatik" olarak nitelendirdi.

"MESLEKTAŞIMIN TEN RENGİ, YAŞANAN OLAYDA FAKTÖR OLDU"

Fofana'nın bağlı olduğu Yeşiller Partisi Eş Başkanı Philippe Lamberts, AP Başkanı David Sassoli'den Belçika makamlarına yönelik resmi bir protesto gerçekleştirmesini istedi. Meslektaşının herhangi bir suç işlemediğini belirten Lamberts, Belçika'da fotoğraf çekmenin yasal olduğunu ancak polis şiddetinin suç olduğunu dile getirdi. "Kesinlikle meslektaşımın ten rengi, yaşanan olayda faktör oldu" diyen Lamberts, söz konusu polis memurlarının cezalandırmasını talep etti. Lamberts, "Ben Phillippe Lambert olarak polis şiddetine kınıyorum. Belçika polisi vekilime saldırdı ve tahammül edilmez. Vekilim sadece olay anında fotoğraf çekmek istemiştir" ifadelerini kullandı.

Mali doğumlu Pierrette Herzberger-Fofana, Mayıs 2019'dan bu yana Avrupa Parlamentosu'nda Yeşiller grubu milletvekili.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama
İsrail, koronavirüs aşısı almak için ABD'li firmayla anlaştıİsrail, koronavirüs aşısı almak için ABD'li firmayla anlaştı
2020 Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?2020 Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Birçok ilde vaka sayıları artarken o ilden sevindiren haber

Birçok ilde vaka sayıları artarken o ilden sevindiren haber

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Pekin'deki salgında farklı Kovid-19 semptomları görüyor

Pekin'deki salgında farklı Kovid-19 semptomları görüyor

70 milyar dolarlık dev satın alma

70 milyar dolarlık dev satın alma

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 575'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 575'e yükseldi

Beyaz Saray'dan Hindistan'a Çin sınırında ölen askerleri için başsağlığı

Beyaz Saray'dan Hindistan'a Çin sınırında ölen askerleri için başsağlığı

İsrail, koronavirüs aşısı almak için ABD'li firmayla anlaştı! Netanyahu'dan açıklama

İsrail, koronavirüs aşısı almak için ABD'li firmayla anlaştı

Kritik toplantı sonrası kararları açıkladı! NATO'dan Rusya hamlesi

NATO'dan Rusya hamlesi! Kararlar açıklandı

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldi

Rusya ile ABD arasında 'tutuklu pazarlığı başladı' iddiası

Flaş iddia: Tutuklu pazarlığı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.