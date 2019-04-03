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Belçika’da bıçaklanan başörtülü kadın hayati tehlikeyi atlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 17:29 | Son Güncelleme

Belçika’nın başkenti Brüksel’in Anderlecht belediyesinde dün çocuklarını okula götürdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanan başörtülü kadının hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.Belçika’nın başkenti Brüksel’in 19 belediyesinden biri olan Anderlecht’te dün sabah başörtülü bir kadın kimliği belirsiz kişilerce bıçaklandı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’in Anderlecht belediyesinde dün çocuklarını okula götürdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanan başörtülü kadının hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
Belçika’nın başkenti Brüksel’in 19 belediyesinden biri olan Anderlecht’te dün sabah başörtülü bir kadın kimliği belirsiz kişilerce bıçaklandı. Yerel saatle sabah 07.30 sıralarında üç küçük çocuğunu okula götürdüğü sırada karnından bıçaklanan 32 yaşındaki kadın kritik bir durumda hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisine devam edildiği bildirildi.
Cumhuriyet Savcısı Willemien Baert, "Bıçaklı saldırıya uğrayan kadının ifadesini bir an önce almayı umuyoruz. Böylece koşullar ve gerçeklerin olası nedeni hakkında daha fazla netlik elde etme imkanımız olacak" dedi.
Baert, "Saldırgan kaçabilir ve şimdilik herhangi bir iz bırakmadı. Saldırganın kasten insan öldürme şüphesi üzerinde durulduğu gibi bir İslamfobi saldırısını da göz önünde bulundurmaktayız. Kadının kendine bir an evvel toparlamasının ardında ifadesine başvuracağız. Soruşturma halen devam ediyor ve şu anda kadının neden bıçaklandığını belirleyemedik. Olayın yaşandığı alanda çevredeki görüntü kameralarını da izlemeye ele alacağız" şeklinde konuştu.

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