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  4. Belçika'da Çeçen ve Kürt gençler çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Belçika'da Çeçen ve Kürt gençler çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı

19.04.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'nın Liege kentinde 39 yaşındaki Aslanbek Diretsov'un öldürülmesi sonrası Çeçen ve Kürt gençleri arasındaki kavga, çatışmaya dönüştü. Ağır silahların kullanıldığı çatışma kısa sürede büyüdü. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken; Belçika polisi, intikam çağrıları üzerine yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Belçika'da Çeçen ve Kürt gençler çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Belçika'nın Liege kentinde 39 yaşındaki Aslanbek Diretsov'un öldürülmesi sonrası Çeçen ve Kürt gençleri arasındaki kavga, çatışmaya dönüştü. Ağır silahların da kullanıldığı çatışma kısa sürede büyüdü. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken; Belçika polisi, intikam çağrıları üzerine yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Perşembe akşamı Liege'deki semtindeki bir akaryakıt istasyonunda Kürt ve Çeçen gençler arasında kavga çıktı.

Liege Savcılığı, bir kişinin yaralandığı kavga nedeniyle reşit olmayan bir kişinin de aralarında bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Belçika medyasına göre, ertesi gün Liege'in Bressoux semtinde iki grup arasında büyük bir kavga daha çıktı. Kavgayı ayırmak için olay yerine giden 39 yaşındaki Aslanbek Diretsov, bir grup Kürt genç tarafından beyzbol sopalarıyla dövüldü.

Savcılığa göre, otomobiliyle kaçmaya çalışan Diretsov, silahla vurularak öldürüldü.

Belçika'daki Çeçenler arasında sevilen bir kişi olduğu belirtilen Diretsov'un ölüm haberi üzerine, yüzlerce Çeçen sokağa döküldü.

Güvenlik güçleri tetikte

Liege sokaklarında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalar çıktı. 2 kişinin yaralandığı olaylarda, çevredeki araçlar da zarar gördü. Polis 28 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerindeki araçlarda Kalaşnikof dahil çok sayıda ağır silah ele geçirildi.

Kavga daha sonra Verviers kentine sıçradı. Kentte yaşayan Çeçenlere intikam çağrıları yapıldı ve silahlı olarak kavgaya kavgaya gitmeleri istendi.

Belçika polisi, misilleme ve intikam çağrıları nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldı. Özellikle Verviers kentinde gerginliğin hala devam ettiği ve güvenlik güçlerinin tetikte beklediği belirtiliyor.

Belçika medyasına göre, Çeçen ve Kürt gençlerin oluşturduğu sokak çeteleri bir süreden beri rekabet içindeydi.

Zaman zaman bu nedenle karşı karşıya gelen iki grup bir süredir sosyal medya üzerinden birbirlerini tehdit ediyordu.

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