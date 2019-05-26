Belçika'da genel ve bölgesel seçimler

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da Avrupa Parlamentosu seçimleriyle eş zamanlı gerçekleştirilen genel ve bölgesel seçimlerde ilk sonuçlara göre, Flaman bölgesinde ırkçı Flaman Menfaati (VB) oy oranını bir önceki seçime göre üçe katlarken, Valon ve Brüksel Başkent Bölgesi'nde ise Yeşillerin (Groen) oylarında artış gözlendi.

Federe yapılı Belçika'da ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının yaşadığı Flaman bölgesinde, 2014 seçimlerinde yüzde 32 oyla birinci parti çıkan ve daha sonra koalisyon ortağı olduğu federal hükümetten çekilerek siyasi krize yol açan Bart De Wever liderliğindeki Yeni Flaman İttifakının (N-VA) oyları 4,3 puan düştü.

Irkçı VB ise oy oranını bir önceki seçime göre neredeyse üç kat artırdı.

İlk sonuçlara göre, Flaman bölgesinde oyların yüzde 27,5'ini alan N-VA'yı yüzde 18,2 ile VB, yüzde 14,2 ile Hristiyan Demokratlar (CD&V), yüzde 11,6 ile Liberaller (Open VLD), yüzde 10,7 ile Groen ve yüzde 9,8 ile Sosyalistler (SP.A) takip ediyor.

- Valon ve Brüksel Başkent Bölgesi

Belçika'nın Valon bölgesinde mevcut Başbakan Charles Michel öncülüğündeki Liberaller (MR) ilk sonuçlara göre yüzde 24,5 ile önde olsa da 2014 seçimlerine göre 2,2 puan oy kaybı yaşadı.