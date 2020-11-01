Belçika'da sınıfta Muhammed Peygamber karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı

Sint-Jans-Molenbeek Belediye Başkanı Catherine Moureaux, sınıfta gösterilen karikatürün "dini bir bir imge değil, müstehcen bir çalışma" olduğunu söyledi.

Nieuwsblad gazetesine göre, okulda görevli bir öğretmen, güncel gelişmeleri anlatmak amacıyla, 5. sınıf öğrencilerine Fransız mizah ve hiciv dergisi Charlie Hebdo'da yayımlanan Muhammed Peygamber'in bir karikatürünü gösterdi.

Catherine Moreaux, "Bu müstehcen çizimin 10 yaşındaki çocuklara gösterilmemesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu fikir okuldaki herkes tarafından paylaşılıyor" dedi.

Moureaux, Perşembe günü başlatılan disiplin soruşturması kapsamında ilkokul öğretmeninin sözleşmesinin askıya alındığını duyurdu.

Sint-Jans-Molenbeek Belediye Başkanı, karikatürlerinin gösterilmesinin ise "Muhammed Peygamber'e küfür anlanıma geldiği" görüşüne ise katılmadığını belirterek, ifade özgürlüğünü kısıtlamanın veya bu konunun tartışılmasını yasaklamanın mümkün olmayacağını vurguladı.

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki bir okulda, öğrencilere Muhammed Peygamber karikatürleri gösteren Samuel Paty adlı öğretmen 16 Ekim'de Çeçenistan asıllı bir kişi tarafından başı kesilerek öldürülmüştü.