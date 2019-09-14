Belçika'da Valon bölge ve Frankofon toplumu hükümetleri kuruldu

BRÜKSEL (AA) - Federe yapılı Belçika'nın Valon ve Frankofon toplumu hükümetleri, 100 günü aşkın süren müzakerelerin ardından kuruldu.

Ülkenin Fransızca konuşulan kesiminde bölge ve toplum hükümetleri, Valon Sosyalistler (PS), Liberaller (MR) ve Yeşiller'in (Ecolo) koalisyonundan oluşacak.

Eski Federal Başbakan ve Sosyalistlerin lideri Elio Di Rupo, Kral Philippe önünde yemin etmesinin ardından Valon bölgesi başkanlığı koltuğuna oturacak.

Frankofon toplumu hükümetinin başına da Liberaller'den Pierre-Yves Jeholet gelecek.

Öte yandan, ülkede Federal ve Flaman bölge hükümetleri henüz kurulamadı. Kral Philippe'in atadığı ara bulucular Didier Reynders ve Johan Vande Lanotte'nin, federal düzeyde Flaman ve Valon partilerini uzlaştırma çabaları sonuçsuz kaldı.

Federal düzeyde birinci parti olan sağcı ve ayrılıkçı Yeni Flaman İttifakı'nın denklem dışında tutulamayacağı pazarlığın, siyasi krizi derinleştirmesinden endişe ediliyor.

