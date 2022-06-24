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Belçika'dan AB ülkelerine çağrı: Enerji alımını birlikte yapalım, kışın kıtlık tehlikesi var

24.06.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan enerji sorununun daha büyük bir krize dönüşmemesi için Avrupa Birliği (AB) ülkelerine birlikte toplu olarak enerji satın alma çağrısında bulundu.

Belçika'dan AB ülkelerine çağrı: Enerji alımını birlikte yapalım, kışın kıtlık tehlikesi var

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan enerji sorununun daha büyük bir krize dönüşmemesi için Avrupa Birliği (AB) ülkelerine birlikte toplu olarak enerji satın alma çağrısı yaptı.

De Croo "Şimdi birlikte çalışmaya başlamazsak, kışın daha yüksek fiyatlar ve hatta belki de kıtlıkla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Brüksel'deki AB Zirvesi'nin ikinci gününde en önemli gündem maddesi enerji sorunu.

AB liderleri, Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle hızla artan enerji fiyatları ile Rus gazına bağımlılıktan kurtulmaya yönelik çözüm önerilerini ele alıyor.

Rusya'nın Avrupa'ya yönelik gaz akışını yavaş yavaş durdurmaya başlaması, sonbahardan itibaren Avrupa ülkelerinde yeni bir enerji krizine yol açabileceği endişesini doğurdu.

Bu nedenle Almanya hükümeti "ulusal gaz arzı acil durum planının ikinci aşamasına geçildiğini" açıkladı. Plan, şirketler ve hanelerin daha az gaz tüketmesini de içeren bir dizi tasarruf önlemini içeriyor.

Belçika Başbakanı De Croo, Brüksel'deki liderler zirvesi öncesi kamu yayıncısı VRT'ye yaptığı açıklamada, Almanya'nın acil durum planını genişletmesinin sorunun büyüklüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

De Croo'ya göre enerji krizi nedeniyle Almanya'nın başı derde girer ve sanayi durmak zorunda kalırsa bu bütün AB ülkelerini de olumsuz etkileyecek.

"Artık Avrupa dayanışmasının tam zamanı" diyen De Croo, AB ülkelerine "ortak bir enerji bloğu oluşturma" çağrısında bulundu.

Belçika Başbakanı, "AB ülkeleri olarak tek bir enerji bloğu oluşturmalıyız, ortak bir satın alma politikası kullanmalı ve fiyatları kontrol altında tutmak için bir el freni kullanmalıyız" dedi.

Birkaç aydır bütün Avrupa zirvelerinde bu konuyu dile getiren De Croo önerisinin şimdi daha fazla ilgi gördüğünü vurguluyor.

De Croo, Brüksel'deki zirvede de AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nu bu yaz bir araya gelmeye ve üye devletlerinin kışı sorunsuz geçirmelerini sağlamak için bir dizi ortak önlem almaya çağıracak.

Belçika Başbakanı, "Hepimiz şunu anlamalıyız: Herkes önce kendini düşünürse hep birlikte batarız. Şimdi birlikte çalışmazsak önümüzdeki kış daha yüksek fiyatlar ve hatta belki kıtlıkla karşı karşıya kalabiliriz," görüşünü dile getirdi.

'SÖYLEMEK KOLAY, UYGULAMAK ZOR'

İngiltere'deki Warwick Business School'dan enerji jeopolitiği uzman Mathieu Blondeel ise De Croo'nun "ortak enerji bloğu" önerisi kulağa hoş gelse de bunun uygulanmasının söylemesi kadar kolay olmadığını savunuyor.

Blondeel, Belçika Radyosu'na yaptığı açıklamada, bu konuda zaten bir AB dayanışma mekanizması bulunduğuna işaret ederek kriz anlarında milliyetçiliğin daha ağır bastığını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika
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