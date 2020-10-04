Belçikalı "süper polis" nasıl "süper suçluya" dönüştü?

Belçika ile İngiltere ve Hollanda'da eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişiden üçünün, halen aktif görevdeki polis memurları olduğu ortaya çıktı. Ancak polisler kadar şaşırtıcı olan bir başka şey de, uyuşturucu çetesinin liderinin kimliğiydi.

Çeteye, Anvers'te yıllarca "en iyi polis şefi" olarak anılan ve bir dönem jandarmayı da yöneten 77 yaşındaki Willy Van Mechelen'in liderlik ettiği belirlendi.

Van Mechelen, özellikle 1990'larda Belçika medyasının gündeminden düşmeyen bir isimdi. Belçika'nın en büyük tekstil üreticilerinden Roger De Clerck'in torunu Anthony, 1992 yılında fidye için kaçırıldı.

Tekstil patronunun 11 yaşındaki torunun 32 gün rehin tuttuktan sonra, ailesinin 254 milyon Belçika frangı (6,3 milyon euro) ödemesi üzerine, Anthony De Clerck'i serbest bıraktılar.

Fidyeci iki kişi, ertesi günü polis şefi Willy Van Mechelen tarafından yakalanıp, mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkum edildiler.

Eski bir meslektaşı olan François Kind, Nieuwsblad gazetesine, Van Mechelen'in uyuşturucudan soyguna, cinayetten adama kaçırmaya kadar her alanda iyi bir polis olduğunu söylüyor.