Belçikalı virolog: Virüsün türlerinin ortaya çıkması normal

Belçikalı yetkili Van Gucht, Belçika'da kasımın sonundan bu yana virüs türünün 4 kez tespit edildiğini aktardı.

Van Gucht, "Ülkemizde de dahil olmak üzere sürekli yeni türlerin ortaya çıkması normal bir durum. Virüsün bazı mutasyonları çabucak yok olabiliyor. Bazıları ise kalıyor ve baskın olabiliyor." dedi.

İngiltere'de tespit edilen değişim gösteren türün daha bulaşıcı olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını aktaran Van Gucht, "Bu tür nedeniyle daha ağır hasta olunacağına veya geliştirilen aşının işe yaramayacağına dair de bir gösterge de bulunmuyor." diye konuştu.

Van Gucht, mutasyonun İngiltere'de tespit edilmesinin ise virüsün bu ülkede geniş çaplı araştırılmasına bağlı olduğunu ifade ederek, "İngiltere bu konuda diğer ülkelerden daha iyi. Bu yüzden de virüsteki değişimleri daha hızlı tespit edebiliyorlar." ifadesini kullandı.

Sadece İngiltere'de değil, Hollanda veya Çekya gibi başka ülkelerde de Kovid-19 vakalarının hızla arttığına dikkati çeken Van Gucht, "Yılın bu zamanında virüsler daha kolay ve hızlı yayılıyor. Kış aylarında böyle olmaya devam edecek." dedi.