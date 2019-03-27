Belçika’nın aldığı F-35’lerde hata üzerine hata

Belçika Ordusu’nun ABD’den sipariş ettiği F-35 uçaklarının hatalı olduğu tespit edildi. Uçakların, savaşa uygun olmadığı, pilotları tehlikeye sokacağı açıklandı.

Belçika, 4 milyar Euroluk, toplu ödeme yaparak 34 adet F-35 uçağı almıştı. Uçakların tamamının 2025’e kadar teslim edilmesi bekleniyordu. Belçika Ordusu’nun ABD’den sipariş ettiği F-35 uçaklarının hatalı olduğu tespit edildi. Uçakların, Savaşa uygun olmadığı, pilotları tehlikeye sokacağı açıklandı. Washington merkezli POGO isimli bağımsız bir araştırma grubu tarafından imzalanan rapor ABD Savunma Bakanlığına teslim edildi. 14 sayfalık rapora göre, F-35’lerde çok sayıda eksik var. Uçaklar, çalışma standartlarını karşılamadığı gibi, dayanıklılık testlerini de geçemedi. Çalışma ayrıca uçaklarda çatlakların meydana geldiğini de gösteriyor.

Uçak başına 8 bin uçuş saati ömür sözü

Uçakları üreten Lockheed Martin firması Belçika’ya uçak başına 8 bin uçuş saati ömrü vermişti. Raporda bu sözün yerine getirilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Ayrıca uçakların bilgisayar sistemlerinin de kolayca saldırıya uğrayabileceği belirtildi. Sistem tarafından toplanan ve kaydedilen verilerin de güvenilir olmadığı iddia edildi.