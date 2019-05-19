HABER

Belediye Başkanı, 19 Mayıs'ı paraşütle atlayarak kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:42 | Son Güncelleme

 İZMİR'de Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı binlerce metre yükseklikten paraşütle tandem atlayışı yaparak kutladı.

Belediye Başkanı, 19 Mayıs'ı paraşütle atlayarak kutladı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı binlerce metre yükseklikten paraşütle tandem atlayışı yaparak kutladı.
Selçuk'un ilk kadın belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 19 Mayıs'ta 19 kişiyle 1919 ruhunu tüm Selçuk halkına daha çok hissettirme adına, binlerce metre yükseklikten paraşütle tandem (ikili) atlayış gerçekleştirdi. Sengel, gökyüzünden Selçuk Efes semalarına bayrak açarak atladı. Kendisini alanda bekleyenleri havadan selamlayan Sengel, "İlk atlayış anı müthişti. Benim için müthiş bir deneyimdi. Selçuk Efes'i kuşbakışı görmek çok güzeldi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'İstikbal göklerdedir' duygusunu hissettim ve bundan gurur duydum. Biz 1919 ruhunu 2019'a taşıyanlarız. Bizden daha ileriki nesillere örnek olacak, doğru işleri yapmayı kendimize hedef edinen kişileriz. Bu anlamda 100'üncü yılımızı gökyüzünde kutlamanın heyecanını yaşadık. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

Belediye Başkanı, 19 Mayıs'ı paraşütle atlayarak kutladıBelediye Başkanı, 19 Mayıs'ı paraşütle atlayarak kutladıBelediye Başkanı, 19 Mayıs'ı paraşütle atlayarak kutladıBelediye Başkanı, 19 Mayıs'ı paraşütle atlayarak kutladı

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
“Çocuğun PİN Kodu” kitabı raflarda yerini aldı“Çocuğun PİN Kodu” kitabı raflarda yerini aldı
Boşnak böreğini, Türk kültürüyle yeniden tatlandırdıBoşnak böreğini, Türk kültürüyle yeniden tatlandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.