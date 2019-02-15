HABER

Belediye başkanı adaylarının sosyal medyadaki etkileşimleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 12:33 | Son Güncelleme

Medya Takip Merkezi'nin araştırma servisleri DigiLUP ve Etkinlik Takvimi, siyasi partiler ve 31 Mart yerel seçimlerindeki belediye başkanı adaylarının sosyal medyadaki etkileşimlerini inceledi.

Belediye başkanı adaylarının sosyal medyadaki etkileşimleri belli oldu

İSTANBUL, (DHA)- Medya Takip Merkezi'nin araştırma servisleri DigiLUP ve Etkinlik Takvimi, siyasi partiler ve 31 Mart yerel seçimlerindeki belediye başkanı adaylarının sosyal medyadaki etkileşimlerini inceledi. Araştırma sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları içinde öne çıkan isim Ekrem İmamoğlu oldu.

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), 31 Mart yerel seçimlere yönelik yaptığı araştırma sonuçları açıklandı. Yapılan medya araştırmasına göre aday isimlerin sosyal medyadaki paylaşımlarda ne kadar yer aldıklarından, siyasi partilerin haber yansımalarına ve miting haberlerine kadar seçim gündeminde öne çıkan konular belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları içinde en çok öne çıkan isim Ekrem İmamoğlu olurken, üç büyükşehrin açıklanan belediye adaylarından en çok konuşulan ismin ise Cumhur İttifakı’nın Ankara için aday olarak gösterdiği Mehmet Özhaseki olduğu belirlendi.

EN ÇOK AK PARTİ’NİN SEÇİM HABERLERİNE YER VERİLDİ

Medya Takip Merkezi’nin son bir haftayı kapsayan medya araştırmasına göre tüm mecralarda en çok AK Parti’nin seçim haberlerine yer verildiği tespit edildi.

Toplam, 86 bin 967 medya yansıması olan AK Parti'yi, 64 bin 274 yansımayla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 32 bin 271 yansımayla Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) takip etti.

Listenin ikinci sırasında bulunan CHP ise 4 bin 449 haberle görsel basında en çok yer alan parti oldu.

Belediye başkanı adaylarının sosyal medyadaki etkileşimleri belli oldu

Saç şekli sosyal medyayı salladıSaç şekli sosyal medyayı salladı
İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!
Avcılar'da toprak kayması; 1 işçi yaralıAvcılar'da toprak kayması; 1 işçi yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

'Pes' dedirten olay! Ellerini bağlayıp, plastik kelepçeyle boğdular! Sıra altınları paylaşmaya gelince bakın neler yaşanmış

Çaldıkları altınları pay ederken öyle bir diyalog yaşanmış ki...

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.