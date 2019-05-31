HABER

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri kameralar önünde aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

İşçi çıkarılması iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, toplantıda işten atıldığı iddia edilen işçileri telefonla arayarak kendi rızaları ile ayrıldıklarını basın mensupları önünde teyit ettirdi. Başkan Hürriyet ayrıca yaptıkları çalışmalar ile 1 milyona yakın tasarruf ettikerini söyledi.

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri kameralar önünde aradı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyede işçilerin atılması iddialarını düzenlediği basın toplantısı ile cevaplandırdı. Toplantı sırasında atıldığı iddia edilen işçileri telefonla arayan Hürriyet, işçilerin kendi rızaları ile ayrılmak istediklerini söylediği anları basın mensupları ile paylaştı. Belediyeden 10 işçinin atıldığı haberlerinin doğru olmadığını dile getiren Hürriyet, 4 işçinin kendi istekleri ile işten ayrıldığını, bunların da 1 tanesinin zorunlu emeklilik ile ayrıldığını ifade etti.

Seçimlere sayılı günler kala belediyenin eski yönetimi tarafından çok sayıda işçi alımı gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Hürriyet, “2 kişi beni sinirlendirmişti, onlardan biri İnsan Kaynakları ve Temizlik İşleri Müdürümüzdü. Usulsüz atamaları tespit etmem ve şikayetlerin artması nedeniyle onları görevden aldım. Seçim başladığında Şubat-Mart ayında yaklaşık 15’ten fazla işçi alımı var. Seçime son 1 gün kala 29 kişi memur olmuş. Kıyım yapmak isteseydim bu 15 kişiyi işten çıkartırdım” dedi.

Eski belediye başkanları ve milletvekillerinin çok sayıda yakının belediyede işe alındığını tespit ettikerini anlatan Hürriyet, “Burayı akraba cennetine çevirmişler. İnsanlık bende kalsın diyerek isim açıklamamıştım ama daha sonrasında açıklamak durumunda kaldım. Siyasi sahiplerle seçim yatırımı olarak işe almak doğru değil. Hak var hukuk var. Giderayak yangından mal kaçırır gibi meclis üyesinin kızı işe neden alınır? Zaten yıllardır maşallah belediyeden meclis üyesi bir şekilde kazanmış. Belediye arpalık mı? Deneme süresi doldukları için işten çıkarttık. Yeterlilik noktasında da olumlu ben verim alamadığım personeli de tutmam. Ben gerçekten kıyım yapmak istesem, seçim döneminde çok sayıda memur yapılmış. Biri Nevzat Doğan’ın Emine Zeybek’in gelini, Emine hanımın niye bağırdığı da belli oluyor. Mehmet Akif Yılmaz’ın da yakını var. Ama şimdi ne olur da yakınlarımıza bir şey olur mu kaygısı yaşıyorlar. Ünal Köken’in kayınçosu, Mehmet Örgev’in şoförü. Bu isimler hala daha çalışıyorlar. Torpilli atamanın sonuçları bu” diye konuştu.

AW718976_01

Belediyedeki usulsüzlüklerin hepsini tespit ettiklerini anlatan Hürriyet, “Bir lise mezunu şoför olarak girmiş, insan kaynakları müdürü tarafından uyduruk belgelerle İmar Kontrol Personel Yardımcısı olmuş. Sırf maaş yükselsin diye. O işi belki doğru dürüst yapamıyor. Başkan Yardımcılarından biri daha Nevzat Bey gitmeden, kendine özel kadro açtırmış. Olmayan bir kadroyu kendine vermiş. Bazı şeylerde Allah'tan korkmak lazım” şeklinde konuştu.

Başkan Hürriyet konuşmasının devamında belediyede göreve geldiklerinden beri 1 milyonluk tasarruf ettiklerini dile getirerek şöyle konuştu: “Biz burada milletin parasını doğru kullanmak zorundayız. 120 tane araç var talimat verdim bu araç sayısı azalacak. Makam saltanatına son vermemiz lazım. 1,5 ayda 1 trilyonluk tasarruf yaptık. İstenirse olabiliyor, az parayla çok iş yapıyoruz. Çünkü milletin hakkı var.”

(İHA)

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
11 milyar litre suyu kirlenmekten kurtardılar11 milyar litre suyu kirlenmekten kurtardılar
Zuhuratbaba'da LGS duasıZuhuratbaba'da LGS duası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmit belediye başkanı fatma kaplan hürriyet

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 2 yorum
neden belediye başkanı hangi partiden olduğu yazilmiyor
Bunlar zamanında avanta maş alan belediye çalısanları 2000 tanede Adanada var kimisi foya ortaya cıkmadan işten ayrılıyor kimiside aklı sıra belki düzen devam eder hevesi ile bekliyor Devlet Bunları tespit edip aldıkları avanta paraları almalı ama bu isler AKP veMHP belediyelerde oldu sizce bisey cıkar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bin yıllık tarihe ışık tutuyor

Bin yıllık tarihe ışık tutuyor

Sapanca Ramazan bayramında tatilcileri ağırlamaya hazır

Burası İstanbul'un arka bahçesi! Gören mest oluyor

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne 'Dersim' soruşturması

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne soruşturma

İşte bayram tatilinin trendi

İşte bayram tatilinin trendi

Uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

Bu halde yakalandılar!

Son dakika: İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.