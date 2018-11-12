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Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:48 | Son Güncelleme

Adana'nın dağlık bölgedeki ilçesi Feke'de öğretmenlik yapan Ramazan Atasever, 10 Kasım'da öğrencilerinin yanında kalp krizi geçirdi. Öğretmenin hayata tutunması için Belediye Başkanı Ahmet Sel makam aracıyla ambulansa yetiştirdi. Başkan Sel, ambulansa yetiştirdiği öğretmeni yalnız bırakmayarak, ambulansa makam aracıyla eskortluk yaptı.

Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Adana'nın dağlık bölgedeki Feke ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri sonrası öğrencilere ders verirken kalp krizi geçiren öğretmen Ramazan Atasever'i), Feke İlçe Belediye Başkanı Ahmet Sel, makam otomobiliyle ambulansa yetiştirdi.

İlçede 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri sonrası öğrencilerine ders vermek isteyen Ramazan Atasever, Gençlik Merkezi'nde aniden fenalaşıp yere yığıldı. Kalp krizi geçiren öğretmene ilk müdahaleyi görevliler yaptı. Atasever'in durumunun giderek kötüleşmesi üzerine, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, makam otomobiliyle Gençlik Merkezi'ne geldi. Atasever'i aracına alan Sel, zaman kazanmak için çağırılan ambulansla doğru hareket etti. Daha sonra Atasever, ambulansa nakledildi.

AMBULANSIN ÖNÜNE GEÇTİ, ESKORTLUK YAPTI

Atasever'i yalnız bırakmak istemeyen Ahmet Sel, bu kez yine makam aracıyla ambulansın önüne geçerek eskortluk yaptı. Kent merkezine 2 saat uzaklıkta bulunan ilçeden 1 saat 20 dakikada Atasever, Yüreğir Başkent Hastanesi'ne yetiştirildi. Doktorlar ise, Atasever'in zamanında hastaneye yetiştirildiği söyledi. Konuyla ilgili konuşan Sel, Biz ağabeylik görevimizi yaptık, öğretmen kardeşimizi zamanında yetiştirdiğimiz için çok mutluyuz. Kendisi şuanda tedavi görüyor, kurtulduğuna çok sevindim dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
belediye başkanı 10 Kasım adana Feke Ahmet Sel

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