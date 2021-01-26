Belediye başkanından üniversite öğrencisine büyük jest

İlçeye bağlı Akçakale Mahallesi’nde, özel dağıtım şirketince sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi olacağı duyuruldu. Kesinti uygulanacak mahallede oturan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Elektrik Teknikerliği Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Özgür Beşli, elektrik kesintisi nedeniyle çevrimiçi sınavına girmekte zorluk çekince, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunup, yardım istedi. Beşli, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu da etiketlediği paylaşımında, “Bulunduğum bölgede elektrik kesintisi yaşanacakmış. İki günde de sınavım var. Bu konuda ne yapmam gerekiyor. Hiçbir şekilde destek alamıyorum. Sınavlara giremeyeceğim. Yardımcı olur musunuz?” diyerek yardım istedi.

BAŞKANDAN JENERATÖR JESTİ

Paylaşıma anında yanıt veren Başkan Zorluoğlu'nun görevlendirmesiyle, Beşli’nin evine ekiplerce jeneratör getirildi. Jeneratör desteğiyle enerji sağlanan evde ders ve sınava girmeyi başaran üniversiteli genç, yaptığı paylaşımla Başkan Zorluoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Özgür Beşli'nin teşekkür ettiği Zorluoğlu twitter hesabından, “Yüzümüzü kara çıkarma Özgür. Başarılı sonuçlar bekliyorum” notuyla yanıt verdi. Yapılan paylaşımlar, sosyal medyada ilgi topladı.