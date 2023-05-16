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Belediye başkanını kahreden olay! Attan düşüp beyin kanaması geçirdi

16.05.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen (34), attan düşüp beyin kanaması geçirdi. Ameliyata alınan Başdeğirmen'in 72 saat uyutulup, gözlem altında tutulacağı belirtildi.

Belediye başkanını kahreden olay! Attan düşüp beyin kanaması geçirdi

Korkutan olay, 13 Mayıs'ta, merkeze bağlı Deregümü köyündeki at çiftliğinde meydana geldi. Kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen, dengesini kaybederek düştü.

Çiftlikteki çalışanların haber vermesiyle adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Mürüvvet Başdeğirmen'i, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mürüvvet Başdeğirmen, acilen ameliyata alındı. Başdeğirmen'in 72 saat uyutulup gözlem altında tutulacağı bildirildi.

(DHA)

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Belediye başkanı Isparta At

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