Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim. Çünkü birinin diğerine sormadan iş yapması, birinin yapacağı işi öbürünün yapmaması sıkıntı oluyor." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Kahraman, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Dönemin İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay'ı anımsatan Kahraman, şöyle devam etti:

"Belediye başkanı olmak bir insan için gurur verici bir hadise. Belediyelerle özdeşleşen insanlar vardır. İstanbul'da Fahrettin Kerim Gökay vardı, hem vali hem belediye başkanıydı. Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim. Çünkü birinin diğerine sormadan iş yapması, birinin yapacağı işi öbürünün yapmaması sıkıntı oluyor. Kimi yıllarda belediyeyle valilik, vilayet birleştirilmiştir. Bunu Ankara'da, İstanbul'da gördük, oluyordu. Eski Osmanlı'da da bunu gördük. Belediye başkanlığını kadılar yürütürdü. Kadı hem adalet işlerine hem de belediye işlerine bakan kişiydi."