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"Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 13:45 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: - "Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim. Çünkü birinin diğerine sormadan iş yapması, birinin yapacağı işi öbürünün yapmaması sıkıntı oluyor"

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim. Çünkü birinin diğerine sormadan iş yapması, birinin yapacağı işi öbürünün yapmaması sıkıntı oluyor." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Kahraman, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Dönemin İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay'ı anımsatan Kahraman, şöyle devam etti:

"Belediye başkanı olmak bir insan için gurur verici bir hadise. Belediyelerle özdeşleşen insanlar vardır. İstanbul'da Fahrettin Kerim Gökay vardı, hem vali hem belediye başkanıydı. Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim. Çünkü birinin diğerine sormadan iş yapması, birinin yapacağı işi öbürünün yapmaması sıkıntı oluyor. Kimi yıllarda belediyeyle valilik, vilayet birleştirilmiştir. Bunu Ankara'da, İstanbul'da gördük, oluyordu. Eski Osmanlı'da da bunu gördük. Belediye başkanlığını kadılar yürütürdü. Kadı hem adalet işlerine hem de belediye işlerine bakan kişiydi."

Belediye başkanlarının görevinin başında hizmetin geldiğini vurgulayan Kahraman, "O şehre renk, şekil verecek, hizmet edecek, halkla birebir temas edecek, kaynaşacak, halkla bütünleşecek. İyi hizmetler yapıyorsunuz İlahi mobese bunları kaydediyor, önünüze gelecektir." diye konuştu.

Kahraman'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy da Batmanlıların şehrine sahip çıktığını belirtti.

Aksoy, "Batman kamuoyunun her konuda desteğini gördük. Evet buraya seçimle gelmedik, zaruretten, ihtiyaçtan geldik ama bu kısa sürede hemşehrilerimizin büyük desteğini gördük." ifadelerini kullandı.

Kahraman, Şafak Mahallesi'nde yapılacak Birlik Vakfı hizmet binasının temel atma törenine ve Hava İş Sendikasının Güneydoğu Bölge Başkanlığının açılışına da katıldı.

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Batman belediye Birlik Vakfı ismal kahraman TBMM

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