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Belediye otoparkında korkunç olay! Kanlar içinde bulundu, hastanede hayatını kaybetti

06.09.2022 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Büyükşehir Belediyesi otoparkında vatandaşlar, göğsünden bıçaklanmış bir şahsı yerde kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki Cahit Varol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi 17 yaşındaki Z.A.'nın ise bıçaklanma nedeniyle özel bir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Malatya'daki cinayet dün akşam 20.15 sularında Büyükşehir Belediyesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki bir aracın arka kısmında kanlar içerisinde yerde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde isminin Cahit Varol (47) olduğu belirlenen şahsın göğüs bölgesinden bıçaklandığını tespit etti.

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CİNAYET ŞÜPHELİSİ HASTANEDE BULUNDU

Bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olayın şüphelisi olarak belirlenen 17 yaşlarındaki Z.A.'nın da aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanarak bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

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Cumhuriyet savcısının incelemelerde bulunduğu olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Malatya
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