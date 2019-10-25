Belediye santralini makamına yönlendiren başkanın makam aracı bisiklet

Ferit DEMİR/MAZGİRT (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'nin Mazgirt Belediye Başkanı AK Parti'li Murat Becerikli, 31 Mart'ta göreve geldiğinde belediye santralini makam odasına yönlendirerek arayanlara cevap verirken, makam aracı olarak da bisiklet kullanıyor.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinin Belediye Başkanı AK Partili Murat Becerikli, 31 Mart seçimlerinde başkan seçildi. Becerikli, göreve başladığında belediyenin eski model olan makam aracını garaja kilitledikten sonra yakıt tasarrufu yaparak halka daha fazla hizmet edebilmek için bisiklet kullanmaya başladı. Eve, işe ve belediyenin işlerini takip etmek için her yere bisikletle giden Başkan Becerikli, santrali de makam odasına yönlendirerek sekreter uygulamasını kaldırdı. Telefonlara çıkan Başkan Becerikli, belediyenin kapılarını tamamen halka açtığını söyledi. Makam için sekreter kullanmadığını kaydeden Becerikli, belediye santralinde memur bulundurmadığını ve herkesin halka hizmet için çalışmasını istediğini ifade etti.

Becerikli, belediyenin gelirlerinin yok denecek kadar az olduğunu, İller Bankası'ndan gelen para ile işçi ve memur maaşlarının zor ödendiğini anlatarak, bu durum karşısında tasarruf önlemleri aldığını aktardı. Becerikli, şunları söyledi: