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  4. Belediyeden parasını alamadığını öne sürdü, yollara döşenen parke taşları kepçeyle söktü!

Belediyeden parasını alamadığını öne sürdü, yollara döşenen parke taşları kepçeyle söktü!

27.12.2023 23:09 | Son Güncelleme:
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Çorum’un Osmancık ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İlçede önceki haftalarda bazı sokaklara kilit parke taşı döşendi. Ancak parasını alamadığını öne süren yüklenici firma sahibi, döşenen parke taşlarını kepçeler ile sokaktan söktü. Belediye ise alınan numunelerin testi geçemediğini iddia etti.

Belediyeden parasını alamadığını öne sürdü, yollara döşenen parke taşları kepçeyle söktü!

Osmancık Belediyesi önceki ay kilitli beton parke taşı temini ve döşenmesi yapım işi için açık usul ihaleye gitti. Geçtiğimiz ay sonu verilen son tekliflerin ardından ihaleye alan firma sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren çalışmalara başladı.

KEPÇEYLE TAŞLARI SÖKTÜ

Yeşilçatma Mahallesi, İkizler Sokak, Demir Sokak, Çeltikçiler Sokak ve Tan Sokak’ta başlayan kilit parke taşı döşeme işi yüklenici firma tarafından yapılmaya başlandı. Daha sonra söz konusu sokaklara döşenen kilit parke taşları yüklenici firma çalışanları tarafından kepçe yardımıyla söküldü.

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Firma yetkilileri, döşenen kilitli beton parke taşlarının sökülmesine neden olarak yüklenici firmaya belediyenin hakkedişlerini ödemesini belirtirken, belediye yetkilileri ise kilit parke taşlarından alınan numunelerin gerekli testten geçemediğini iddia ettiler.

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Yaşadıkları cadde ve sokaklara kilitli beton parke taşı döşenmesine sevinen ilçe halkının sevinci ise yaşanan olayın ardından hayal kırıklığına dönüştü.
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İHALE TEKRARLANACAK

Osmancık Belediyesi tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ilerleyen günlerde ihalenin tekrarlanarak belirlenen cadde ve sokaklara yeniden kilitli beton parke taşı döşenmesi bekleniyor. (İHA)

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