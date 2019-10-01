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Belediyeden yaşlı çifte baş başa yemek sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:35 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 4 yıldır evleri temizlenen, kişisel bakımlarına destek verilen Cesim ve Emine Kaynak çifti, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yemeğe götürüldü - Hayatlarında ilk defa bir restoranda baş başa yemek yiyen çift, eski günlerini yad etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Evde Yaşama Destek Birimince, 4 yıldır evleri temizlenen, kişisel bakımlarına destek verilen yaşlı çifte, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir restoranda baş başa yemek yeme imkanı sunuldu.

Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin kendi evlerinde olabildiğince uzun süre bağımsız, rahat ve huzurlu yaşamalarını temin etmek amacıyla destek veren Evde Yaşama Destek Birimi, 4 yıldır bu kapsamda hizmet sağlanan 84 yaşlarındaki Cesim ve Emine Kaynak çiftine sürpriz yaptı.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla planlanan program kapsamında günün erken saatlerinde yaşlı çiftin Yeditepe Mahallesi'ndeki ikametine giden ekip, önce evi temizledi. Ardından 63 yıldır evli olan çift, Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'ne götürülerek baş başa yemek yemeleri sağlandı.

Daha sonra belediyeye bağlı Mutlu Kafe'de kahve içip eski günlerini anan çift, evlerine bırakıldı.

Cesim Kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1956 yılında evlendiği eşiyle mutlu bir ömür geçirdiklerini, iyi ve kötü günde birbirlerine destek olduklarını söyledi.

Evlilikleri süresince eşine güzel bir restoranda yemek yeme imkanı sunamadığını dile getiren Kaynak, "Biz bu yaşımıza kadar böyle bir restoran görmedik. Allah belediyemizden razı olsun. Bizi böyle bir yere getirdiler. Çok teşekkür ederim." dedi.

Belediyenin evlerini de temizlediğine işaret eden Kaynak, "Evimiz o kadar temiz ki gelen imreniyor. Personelden çok memnunuz. Anne babalarına hürmet ettikleri gibi bize hürmet ediyorlar. Benim rahatsızlığım nedeniyle gözlerim görmüyor. Bizi kaldırıyorlar, oturtuyorlar, giydiriyorlar, kuşandırıyorlar." diye konuştu.

Çocukları olmadığını, birbirlerinden başka kimseleri bulunmadığını anlatan Cesim Kaynak, gözyaşlarına hakim olamadı.

- "Onların çocukları gibiyiz"

Yaşam Evi Şube Müdürü Hilal Göçüm de yaşlıların evdeki yaşamlarının kalitesini artırmaya yönelik hizmetler verdiklerini belirtti.

Göçüm, "Yaşlılarımızı yerlerinden etmeden, yuvalarından ayırmadan daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle 4 yıldır hizmet vermekte olduğumuz Cesim amca ve Emine teyzemizi yemeğe çıkardık. Çok mutlu oldular." dedi.

Çiftin en rahat şekilde yaşamaları için çabaladıklarını vurgulayan Göçüm, şunları kaydetti:

"Cesim amcamızın gözleri görmüyor. Emine teyzemiz de yürümekte sıkıntı yaşıyor. O yüzden evden çok uzun zamandır çıkamıyorlardı. Yaklaşık 65 yıldır evliler fakat çocukları olmamış. Onları kimsesiz bırakmak istemediğimiz için bu hizmeti veriyoruz. Artık onların çocukları gibiyiz. Babamız ve annemize ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak için buradayız."

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