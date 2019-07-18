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Belediyenin çıkardığı işçi, AK Parti milletvekiline danışman olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak: - "(Adıyaman'da) Çıkarılan işçilerden birini danışmanım olarak alacağımı taahhüt ediyorum. Kim işçinin yanında, kim işçinin karşısında bunu da vatandaşımızın takdirine bırakıyorum"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman'ın Gölbaşı ve Kahta belediyelerini işten çıkarma ve mobing uygulamaları nedeniyle eleştirerek, "Çıkarılan işçilerden birini danışmanım olarak alacağımı taahhüt ediyorum. Kim işçinin yanında, kim işçinin karşısında bunu da vatandaşımızın takdirine bırakıyorum." dedi.

Toprak, Adıyaman Kahta Belediyesi tarafından işten çıkarıldığını belirttiği 8 işçiyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Bu kişilerle birlikte toplam 48 kişinin işten çıkarıldığını bildiren Toprak, öte yandan Adıyaman Gölbaşı Belediyesince de işçilere mobbing uygulandığını söyledi.

Toprak, şunları kaydetti:

"Saadet Partili Adıyaman Kahta Belediyesini bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz. Sözde 'hak, hukuk, adalet' diyerek vatandaşın oyuna talip olanların, bugün nasıl haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu işçilerimizin arasında engelli çocuğu olanlar var. Bu insanlar aile geçindiriyorlar. Sözde 'hak, hukuk' diyenlerin işçilerin alın teriyle nasıl oynadıklarını görüyoruz. İşe gelir gelmez ilk icraatlarının işçilerin haklarıyla oynamak. Adıyaman'da CHP'li Gölbaşı ve Saadet Partili Kahta belediyelerini bu yanlıştan dönmeye ve hizmete odaklanmaya davet ediyorum. Kendilerini işçi çıkarmalarından ötürü kınıyorum."

AK Parti'li Toprak, çıkarılan işçilerden birini "danışman" olarak istihdam edeceğini bildirerek, "Kim işçinin yanında, kim işçinin karşısında bunu da vatandaşımızın takdirine bırakıyorum." ifadesini kullandı.

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AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak belediye Danışman Gölbaşı işçi Kahta TBMM

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