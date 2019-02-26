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'Belediyenin otopark alanı, başkanın şoförüne satıldı' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:14 | Son Güncelleme

ADANA'nın Karataş ilçesinde, belediyeye ait 386 metrekarelik otopark alanının, usulsüz yapılan ihaleyle encümen tarafından meclis kararı olmadan Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal'ın 5 yıl asgari ücretle şoförlüğünü yapan akrabası Tayfun Ünal'a satıldığı öne sürüldü.

Nuri PİR- Malik Sefa ÜNAL- Eser PAZARBAŞI/KARATAŞ (Adana), (DHA)- ADANA'nın Karataş ilçesinde, belediyeye ait 386 metrekarelik otopark alanının, usulsüz yapılan ihaleyle encümen tarafından meclis kararı olmadan Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal'ın 5 yıl asgari ücretle şoförlüğünü yapan akrabası Tayfun Ünal'a satıldığı öne sürüldü. Başkan Boğaçhan Ünal ise usulsüzlük iddialarını reddederek, satışın meclis kararıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Karataş'ta otel işletmeciliği yapan iş adamı Mahmut Özonur'un avukatı Nevzat Elçi, yerel seçim için yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal'ın, Esentepe mevkiindeki belediyeye ait otopark alanını usulsüz şekilde şoförü ve akrabası Tayfun Ünal'a 351 bin TL'ye sattığını öne sürdü. Satışa ilişkin bilgiler aktaran avukat Nevzat Elçi, şunları söyledi: "Bahsi geçen otoparkı, hemen yanında otel ve restoranı bulunan müvekkilim satın almak istemişti. Ancak belediye, alanın otopark olarak kullanılacağına ve satışının mümkün olmadığına dair 28 Ağustos 2018'de bize yazı gönderdi. 19 Şubat 2019'de ise bahsi geçen alan arsaya dönüştürülerek Boğaçhan Ünal'ın akrabası ve 5 yıl asgari ücretle şoförlüğünü yapan Tayfun Ünal'a satılmış. Normalde bu satışların belediye meclisi kararıyla encümen tarafından uygulanması gerekiyor. Ancak belediye meclisinin kararı olmadan encümen tarafından Tayfun Ünal'a satış yapılmış. Hiçbir duyuru yapılmadan açılan bu ihaleye tek başına Tayfun Ünal girmiş. Daha da komiği, ilk başta 347 bin TL, daha sonra 351 bin TL teklif vererek satın almış. Kimse ihaleye girmiyorsa niye 347 bin TL'den 351 TL'ye çıkılmış ayrı bir komedi. Zaten kimse artırmıyorsa sen niye artırıyorsun? Gerekli evrakı temin ettik ve suç duyurusunda bulunduk." ÜNAL: USULSÜZLÜK YOK Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal ise, satışta bir usulsüzlük bulunmadığını söyleyerek, "Meclis kararı olmadan bu tip satışlar kesinlikle gerçekleştirilemez. 2 defa ihale açıldı, kimse girmedi, üçüncüsünde encümen bahsi geçen kişiye satmış. Soyadı Ünal diye yakın akrabam veya bir usulsüzlük mü olması gerekiyor? Bahsi geçen kişi amcamın torunudur, olayla ilgili bir usulsüzlük yoktur. Öyle şey olur mu? Girmiş ihaleye almış" diye konuştu.

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