Belediyenin parası teröre değil vatandaşa gelir oldu

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devletin tahsis ettiği arazi, 70 aileye gelir sağlıyor. Yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanının yerine İçişleri Bakanlığınca Bismil Belediyesine görevlendirme yapılmasıyla ilçede belediye hizmetlerinde yeni bir dönem başladı. Görevlendirmeyle birlikte Bismil Belediyesince ilçedeki dar gelirli ailelerin kendi emekleriyle geçimlerini sağlamaları için proje hazırlandı. "Benim de Bir Bahçem Olsun" adıyla hayata geçirilen proje ile mevsimlik işçi olarak başka illere göç etmek zorunda kalan ihtiyaç sahibi aileler için tarım arazisi tahsis edildi. Bu kapsamda 500 dönümü aşkın arazide 7'si şehit ailesi 70 aile, ziraat mühendisleri gözetiminde üretime başladı. Belediye tarafından makine ve ekipman desteği verilen aileler, sadece emeklerini ortaya koyarak yetiştirdikleri patlıcan, domates ve biberden 5 ayda yaklaşık 25'er bin lira gelir sağladı. - "Sosyal bir proje" Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, AA muhabirine, sosyal projeler konusunda örnek bir belediye olduklarını söyledi.

Belediye olarak vatandaşların doğumundan ölümüne kadar yanlarında olduklarını hayata geçirdikleri projelerle gösterdiklerini dile getiren Yüksel, bu doğrultuda hayata geçirdikleri, "Benim de Bir Sebze Bahçem Olsun Projesi"nin ne kadar ekonomiye dayalı bir hizmet gibi görünse de aslında sosyal bir proje olduğunu vurguladı. Geçen sene 17 aileyle başladıkları çalışmada bu yıl 70 aileyi bu hizmetten faydalandırdıklarını anlatan Yüksel, "Dicle Üniversitemiz de bu projede paydaşımız. Ekim, dikim ve kullanmak zorunda oldukları makineler dahil ihtiyaçların tamamını belediye olarak ücretsiz karşıladık. Onlardan tek isteğimiz bu bahçeye sahip çıkmaları, ilgilenmeleri ve yetiştirdikleri ürünü toplayıp pazara sunmaları." diye konuştu. Yetiştirilen ürünlerin alımı konusunda da belediye olarak öncülük ettiklerini anlatan Yüksel, aldıkları ürünleri ilçedeki aşevinde değerlendirdiklerini belirtti. Yüksel, ürünlere talebin yüksek olduğunu dile getirerek, "Proje kapsamında bir ailenin geliri 20-25 bin arasında değişiyor." diye konuştu.

- "Gelen kaynağı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk" Proje sayesinde mevsimlik işçi göçünün de önüne geçilmiş olduğuna işaret eden Yüksel, artık memleketlerinde gelir elde ettiklerini çocuklarının da okullarına devam ettiğini kaydetti. "Vatandaşımız kendi toprağı gibi işliyor. Verimli topraklardan istifade ederek geçimlerini sağlıyorlar. Bu anlamda da sosyal yönü ağır basan bir proje." ifadelerini kullanan Yüksel, şunları kaydetti: "Belediyenin eski yönetimine gelen kaynaklar vatandaşa hizmete dönüşmemiş. Vatandaşa gitmesi gereken kaynaklar maalesef ihanet şebekelerine gitmiş. Buna mani olduk. Aslında yaptığımız sadece bundan ibaret. Bismil'e gelen kaynağı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Sonunda da böyle güzel sonuçlar aldık." - "Allah devletten razı olsun" Projeden faydalanan vatandaşlardan şehit yakını Medeni Yusufoğlu, rahatsızlığı nedeniyle birkaç kez ameliyat geçirdiğini, bu nedenle ağır işlerde çalışamadığını söyledi. Yusufoğlu, "Başka bir iş yapamıyorum, devlet bu tarlayı verdiği için onunla uğraşıyorum. Allah devletten razı olsun, bu imkanı bize verdi. Ekmeğimi çıkartmak için uğraşıyorum. Gübreyi, ilacı, fidanı, her şeyi devlet karşıladı. Devlet bizi unutmadı. Çok imkan sundu. Biz de çalışıp ekmeğimizi çıkartıyoruz." diye konuştu.