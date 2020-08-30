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  4. Belgrad Ormanı doldu taştı! 2 günde toplam 23 bin kişi geldi

Belgrad Ormanı doldu taştı! 2 günde toplam 23 bin kişi geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 15:52 | Son Güncelleme

Hafta sonunu evde geçirmek istemeyenlerin adresi yine Belgrad Ormanı oldu. Hafta sonu ormana 6 bin 700 araç giriş yaptı. İki günde toplam 23 bin kişi ormana geldi.

Belgrad Ormanı doldu taştı! 2 günde toplam 23 bin kişi geldi

Belgrad Ormanı, bu hafta sonu da ziyaretçi akınına uğradı. Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular soluğu Belgrad Ormanı'nda aldı. Kimisi mangalını yaktı, kimisi çayını demleyip havanın tadını çıkardı. Sosyal mesafeye dikkat edenler kadar maskesiz dolaşanlar da kameralara yansıdı. Ormana gelen piknikçiler, sabah saatlerinde çay demleyip kahvaltı yaptı. Çocuklar ise park alanında oynadı. Belgrad Ormanı içindeki araç yoğunluğu da dikkat çekti.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Belgrad Ormanı'na Cumartesi günü 2 bin 700 araç, pazar günü ise 4 bin araç giriş yaptı. Hafta sonu 23 bin kişinin ormana geldiği belirtildi. Belgrad Ormanı'nın girişinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

"BİR PAZARIMIZ VAR NE YAPALIM"

Ailesiyle pikniğe gelen Necmi Türkyılmaz, "Orman havası her zaman güzel. Ailece de sıkılıyoruz 6 gün iş günü. Çalışıyoruz yoruluyoruz. Bir pazarımız var. Temiz hava almaya geldik ailecek. Evde sıkılıyoruz havalar da çok sıcak. O yüzden gelelim dedik" ifadelerini kullandı.

"EVDE ÇOK BUNALDIK"

Mercan İşgül ise, "Kaç aydır ilk defa çıktık. Evde çok sıkıldık. Çocuklar bunaldı. Küçük çocuklar gibiyiz eve tıkıldık kaldık. Tedbirimizi aldık. Maskelerimizi taktık geldik. Yapacak bir şey yok. Çöplerimizi de toplayıp gidiyoruz bakın her şeyi poşetledik. Ye iç sonra bırak git olur mu? Kendimizi düşünüyorsak karşıdaki insanları da düşünmemiz lazım" dedi.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Önlemlerini alarak geldiklerini söyleyen Semiha Bedir, "Dikkat ettiyseniz biraz uzakta köşede duruyoruz. Mümkün olduğu kadar uzaklaşıyoruz. Evde de sıkıldık. İzmir'den geldik. Hadi dedik bir hava alalım. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama artık yapacak bir şey yok. Metrobüse biniyorsun, otobüse biniyorsun. Yani kaçarın yok. Dikkat ediyoruz. Elimizde kolonyayla geziyoruz" şeklinde konuştu.

DHA

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