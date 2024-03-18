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Belgrad Ormanı'nda vahşet! Çöp konteynerine yazılan o not cesede götürdü

18.03.2024 13:59
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Sarıyer'de Belgrad Ormanı içinde bulunan çeşmeden su almaya gidenler, çöp konteynerinin üzerindeki 'Ceset aşağıda' yazısını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine inceleme yapan polis, konteynerden yaklaşık 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset buldu. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. İşte detaylar...

Belgrad Ormanı'nda vahşet! Çöp konteynerine yazılan o not cesede götürdü

Dehşete düşüren olay, dün saat 14.00 sıralarında Bahçeköy Hunca mevkiinde meydana geldi. Belgrad Ormanı içinde bulunan kaynaktan su almak için gidenler yol kenarındaki çöp konteynerinin üzerine yazılan 'Ceset aşağıda ceset' notunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ormanlık alanda yaptığı aramalarda üzerinde kimliği bulunmayan ve tanınmaz haldeki bir erkeğe ait ceset buldu.

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İTFAİYE GELİP CESEDİ ÇIKARDI

Olay yeri inceleme ekipleri, uçurumdan aşağı atılan ceset üzerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Arazi şartları nedeniyle atıldığı yerden çıkarılamayan ceset için olay yerine itfaiye ekibi çağırıldı. Gelen itfaiye ekibi yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Ormanlık alandaki uçurumdan çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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'SADECE YAZIYI GÖRDÜK'

Çöp konteynerine yazılan notu görerek polise haber veren Dilek Sönmez, “Biz suya gelmiştik. 'Ceset aşağıda' diye yazı gördük. Sonra polise haber verdik. Polisler geldi, daha sonra olay yeri inceleme geldi. Ceset şu an aşağıda, almaya geliyorlar. Olayla ilgili hiçbir şey görmedik, sadece çöp konteynerine yazılan yazıyı gördük" dedi.

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Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Sarıyer Belgrad ormanı ceset çöp konteyneri
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