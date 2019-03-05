HABER

Belgrad'da "Türk dili, Türk kültürü ve Türk mutfağı" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 23:52 | Son Güncelleme

Belgrad'da "Türk dili, Türk kültürü ve Türk mutfağı" etkinliği

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Yunus Emre Enstitüsünce "3T-Trio; Türk dili, Türk kültürü ve Türk mutfağı" konulu etkinlik düzenlendi.

Belgrad'da başlatılan "3T-Trio" etkinliğinin ilk ayağında Türkiye ve Sırbistan'daki düğün geleneklerinin ortak özellikleri anlatıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in de hazır bulunduğu etkinliğe katılanlar, iki ülkenin düğün gelenekleri üzerine sohbet etme imkanı buldu.

Düğün gelenekleri hakkında gösterilen kısa filmde, Türkiye ve Sırbistan'daki düğünlerde kına gecesi ve geline kırmızı kurdele takılmasının iki ülkede de aynı olduğu vurgulandı.

Etkinliğe katılanlar ayrıca Türk mutfağından pilav ve baklava gibi geleneksel lezzetlerin tadına bakma imkanı buldu.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (7)Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (7)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sinop'ta (2)- YenidenCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sinop'ta (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belgrad etkinlik Yunus Emre Enstitüsü

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da bebek bekleyen doktor çift trafik kazasında hayatını kaybetti

Bebek bekleyen çift hayatını kaybetti! Geriye annenin bebeğine yazdığı günlük kaldı

Kazadan dakikalar önce aracının içinde "drift" videosu izlemiş

Feci kazadan önce izlediği video ortaya çıktı! Hız tutkusu sonu oldu

İzmir'de İYİ Parti'den istifalar

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Hulusi Akar-James Jeffrey görüşmesi sonrası açıklama

Hulusi Akar-James Jeffrey görüşmesi sonrası açıklama

Denizli'de eğlence mekanlarında izinsiz çalışan 20 kadına gözaltı

Eğlence mekanlarına baskın! 20 kişiye gözaltı

Bakan Kurum'dan TOKİ'nin 50 bin sosyal konutuyla ilgili açıklama

Bakan Kurum'dan TOKİ'nin 50 bin sosyal konutuyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.