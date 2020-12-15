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  4. Van Emniyet Müdürlüğünden açıklama! Uçağa binmek isterken yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden açıklama! Uçağa binmek isterken yakalandı

15.12.2020 10:10 | Son Güncelleme:
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Van Emniyet Müdürlüğünden açıklama! Uçağa binmek isterken yakalandı

Son dakika haberine göre Van’da beline bağladığı bölmeli kuşağa zulaladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince; Van Ferit Melen Havalimanına seyahat etmek üzere gelen ve durumundan şüphelenilen U.A. isimli şahsın üst araması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan üst aramasında, karın bölgesinde bölmeli kuşak içerisinde zulalanmış şekilde toplam ağırlığı 608 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak U.A isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden açıklama! Uçağa binmek isterken yakalandı

(İHA)

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