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Belirli bir açıyla bakıldığında görülüyor... 350 yıllık çınar ağacında şaşırtan detay

03.04.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da bir köydeki türbenin bakımı ve korunma altına alınması için muhtar tarafından yapılan başvuruda 350 yıllık çınar ağacı için de çalışma başlatıldı. İncelemenin ardından hazırlanan raporda ağaçla ilgili mistik bir inanış bulunduğu, ağacın bazı kısımlarına belirli bir açıyla bakıldığında Arapça harflerle Allah lafzının görüldüğünün ifade edildiği belirtildi. Allah lafzını yansıtan 350 yıllık çınar ağacı, ’Mistik Anıt Ağaç’ ilan edildi.

Belirli bir açıyla bakıldığında görülüyor... 350 yıllık çınar ağacında şaşırtan detay

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Köklü köyünde yaşayan ve köyün muhtarlığını yapan Hayri Açıkgöz, köy sınırları içerisinde yer alan Ese Dede türbesinin bakımı ve korunma altına alınması için başvuruda bulundu.

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ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Muhtar Açıkgöz, türbede incelemelerde bulunmak için köye gelen resmi heyete aynı bölgede yer alan ve doğal bir şekilde Allah lafzını yansıtan çınar ağacı hakkında da bilgiler verdi. Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığından uzman ekiplerce 350 yıllık olduğu değerlendirilen çınar ağacıyla ilgili de çalışma başlatıldı.

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"BELİRLİ BİR AÇIYLA BAKILDIĞINDA..."

İnceleme çalışmalarının ardından Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığınca hazırlanan rapor Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyona sunuldu.
Raporda, “Köklü köyü mezarlığındaki Ese Dede türbesinin yanındaki bu ağaçla ilgili mistik bir inanış bulunmaktadır. Yaşlı ve çift tarafı kovuk gövde kısmının bir tarafından çıkan üç farklı sürgün yıllar içinde kalınlaşmış ve bunlardan kovuk kısmına yakın tarafta bulunan ve eski gövde ile adeta kaynaşmış durumdaki genç gövdenin üzerinde büyük bir ur gelişmiştir. Yaşlı ağacın bu kısımlarına belirli bir açı ile bakıldığında Arapça harflerle Allah lafzının görüldüğü ifade edilmektedir. Bölge halkı da ağaçla ilgili benzer bir inanışa sahiptir” ifadelerine yer verildi.

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'MİSTİK ANIT AĞAÇ' İLAN EDİLDİ

Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından ağacın Mistik Anıt Ağaç olarak tescillenmesine ve koruma altına alınmasına karar verildi.

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KÖY MUHTARI KARARDAN MUTLULUK DUYDUKLARINI BELİRTTİ

Köy muhtarı Hayri Açıkgöz Allah lafzını yansıtan ağacın anıt ağaç olarak kabul edilmesi ve koruma altına alınacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Biz muhtarlık yönetimine geldiğimizde köyümüzün değerlerini ön plana sunmak için girişimlerde bulunduk. Öncelikle Ese Dede türbesinin bakımının yapılabilmesi ve korunması için ilgili kurumlara dilekçe ile başvuruda bulunduk. Bartın Üniversitemizden Barbaros hocamız ve Çevre Şehircilikten bir ekip türbede incelemede bulundular.

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Buradan da çıkarken kendilerine Allah lafzını yansıtan ağacımızı gösterdik ve bu ağacın da koruma altına alınacak bir değer olabileceğini ifade ettik. Kendileri de incelediler, raporlarını ilgili kurumlara yolladılar. Bugün Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından alınan ve elimize ulaşan kararla burası tescil oldu. Koruma altına alınacağı söylendi. Çabalarımızın boşa çıkmamasına çok sevindik. Mübarek Ramazan ayında böyle bir haber almaktan ayrıca mutlu olduk” dedi. (İHA)

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Bartın
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