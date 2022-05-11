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Belirtilere dikkat edin! İlk 18 ayda ortaya çıkıyor

11.05.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebeklerin sağlığını takip etmek zorlayıcı olsa da ileride oluşacak hastalıkların önlemi hakkında çok büyük önem taşıyor. Bebeğinizin hareketlerini, ağlamalarını bilinçli ve bilinçsiz davranışlarını sürekli olarak gözden geçirmek ve düzenli olarak doktora göstermek gerekiyor. Otizm hastalığı da bebeklerin hareketlerinden fark edilebiliyor. Otizm hastalığı için ilk 18 ayda gösterilen belirtilere dikkat etmek gerekiyor.

Belirtilere dikkat edin! İlk 18 ayda ortaya çıkıyor

Otizm ilk 3 yaşta başlayarak hayat boyu devam eden bir hastalık. Otizm, kişiler de iletişim bozukluğuna neden oluyor. Otizmin neden tam olarak bilinemese de bebeklerin düzenli olarak takip edilmesiyle erken tanı konulabiliyor. Otizmli bireylerin hayata kazandırılması için erken tanı önem taşıyor. Sesimiz Otizm Yaşam Derneği Başkanı Sevim Ofluoğlu, 15 yaş üstü otizmli bireylere yönelik eğitim ve sosyal faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, otizmde bebeklikteki ilk 18 ayın çok önemli olduğunu söyledi.

BELİRTİLERE DİKKAT

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Bebeklik döneminde göz teması kuramama, konuşamama veya tekrarlayıcı konuşma, çağrılınca bakmama, dinlememe, komutları almada zorluk çekmek veya hiç anlamama, dikkat problemi, kısıtlı ve tekrarlayıcı davranışlar ve ilişki kurma ihtiyacı hissetmemeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Ofluoğlu tam olmasa da eskiye nazaran toplumun daha bilinçli olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

“Sivil toplum kuruluşlarının sayısının artması, yazılı ve görsel basının duyuru ve haberleri bu bilincin artmasına önemli oranda katkı sağlamıştır. Bunların yanı sıra sosyal medyanın da payı çok büyük. Çünkü bilgi artık elinizin altında. Diğer önemli bir gelişme ise insanların eskiden olduğu gibi çocuklarını eve kapatmıyor olmalarıdır. Onlardan utanmak, saklamak yerine sosyal alanlara çıkarıyorlar. Böylece otizmliler toplumu, toplum da onları kabul ediyor. Ciddi bir bilinç ve farkındalık oluşmuş durumda.”

NİTELİKLİ EĞİTİM SAĞLANMALI

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“Orta ve üçüncü kademe eğitimlerini tamamlamış veya eğitim süreci sekteye uğramış otizm spektrum bozukluğu olan genç otizmli bireylerin yaşam alanlarına kavuşturulması, nitelikli ve kapsamlı eğitim imkanlarının sağlanması, sürekli eğitimle yaşam kalitelerinin arttırılması temel hedefimizdir. Otizmli bireylere spor desteğinin yanı sıra, doğa ile bütünleşmeleri, yaşam becerileri kazanmaları ve topluma entegre olma süreçlerini desteklemek, bu konularda projeler hazırlayarak uygulamaya koymak ve takibini yapmak. Ayrıca otizme farkındalık kazandırmak adına çalışmalar yapmak ve toplum bilincini arttırmak da temel hedeflerimizin arasında bulunuyor.”

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