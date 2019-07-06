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BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 14:17 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait, taze sıkılmış meyve suyu satışının yapıldığı “BELKO Vitamin Büfeleri” yeniden hizmete girdi. BELKO Vitamin Büfeleri, ilk etapta 3 farklı noktada limonata, portakal, havuç, nar ve vişne suyu satışına başladı.

BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi

Vatandaşların taze sıkılmış meyve suyu ihtiyacını karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELKO A.Ş, Başkent'in merkezi noktaları olan Yüksel Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi ve Kızılay Alışveriş Merkezi yanında bulunan büfelerde yeniden satışını sürdürecek. Vitamin Büfeleri’nin sayısı gelen talepler doğrultusunda Başkent’in başka semtlerinde de hizmet verecek.

'DAHA MODERN SATIŞ NOKTALAR'

Yeniden hizmete başlayan BELKO Vitamin Büfeleri’nin açılışını BELKO Müdürler Kurulu Başkanı Kerim Yılmaz, tarafından gerçekleştirildi.

Doğal meyvelerin sağlıklı ve hijyenik ortamda sıkılan meyve sularının kaliteli bir şekilde Başkentlilere yeniden sunulmaya başladığını belirten Kerim Yılmaz, “Öncelikle Başkentlilere hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. ALO 153 Mavi Masa’ya yazılı ve sözlü olarak bu hizmetin sürdürülmesine ilişkin birçok talep geldi. Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın talimatları doğrultusunda Vitamin Büfeleri BELKO logosuyla yeniden hizmete başladı. İlk etapta portakal, havuç ve nar suyunu satışa sunuyoruz. Halkın memnuniyeti ve talepleri doğrultusunda da ürün çeşitliliğini artıracağız” dedi.

'MEVSİME GÖRE SEÇENEKLER ARTACAK'

BELKO Vitamin Büfeleri’nde mevsim meyvelerine göre seçeneklerin artacağını ifade eden Yılmaz şunları söyledi: “Ankara halkının yoğun arzusu üzerine yarım kalan hizmeti tekrar başlattık. İlk etapta halkın uğrak yerlerinden Güvenpark Yüksel Caddesi ve Kızılay AVM’ de taze sıkılmış meyve sularının atışını gerçekleştireceğiz. Merkeze uzak ilçelere de gelecek talepler doğrultusunda büfeler açmayı düşünüyoruz.”

Diğer esnaflarla ticari bir rekabet içinde olmadıklarının altını çizen Yılmaz, “Fiyatlarımız uygun. Başkan Yavaş’ın da ilke edindiği dürüstlük, şeffaflık, eşitlik, kaliteli ve hızlı belediye hizmeti doğrultusunda halkımızın beklentilerini ölçerek talep edilen hizmeti sunmak ve devam ettirmeyi istiyoruz. Önümüzdeki süreçte sıcak kahve satışlarına başlayacağız.”

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'BAŞKENTLİLER MEMNUN'

Meyve sularının tekrar hizmete girmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Sibel Aydın,“Hizmetin yeniden başlamasına çok sevindim. Meyve suyunun tadını çok beğendim. Taze sıkım olduğu için daha sağlıklı ve güvenilir buluyorum. İçimiz rahat bir şekilde tüketiyoruz. Büyükşehir Belediyesine uygulamayı yeniden başlattığı için teşekkür ediyorum”.

Meyve sularını ilk çıktığı günden itibaren severek tükettiğini söyleyen Menderes Kendirci, “Özelikle günlük tüketim için sağlıklı, güvenilir ve taze buluyorum. Meyve suyu satışlarının tekrar başlaması çok iyi oldu. Fiyatlar uygun ve şişelerin çeşitli boyutlarda olması kolaylık sağlıyor. Genelde aileme de götürüyorum” dedi.

İkram edilen meyve sularını ayrı ayrı tadan ve memnuniyetini yetkililere ileten Kemal Yüce, şunları söyledi:

“Eskiden çok tüketirdim. Buradan satın alıp evimde misafirlerime ikram ederdim. Meyve suları gözümüzün önünde yapılıyor güven içinde tüketiyorum. Başkan Yavaş’a bu uygulamayı tekrar başlattığı için teşekkür ediyoruz.”

BELKO Vitamin Büfeleri’nde; 250 cc portakal suyu, havuç suyu ve nar suyu 3 TL, limonata 2 lira 50 kuruş, vişne suyu 2 lira 50 kuruş’tan satışa sunuldu. (İHA)

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Ankara BELKO vitamin büfeleri Ankara Büyükşehir Belediyesi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
2010 yilinda acemi birligimi orda yapmistim yaşadığım sehirde de olmasini isterdim gayet guzel bir dusunce geri gelmesi iyi olmus
güzel bir haber
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