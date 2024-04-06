KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Güzellik - Moda
    4. Bembeyaz bir cilde sahip olmak istiyorsan bu 3 şeyi yap!

    Bembeyaz bir cilde sahip olmak istiyorsan bu 3 şeyi yap!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    06.04.2024 16:00
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Birçok insan, bembeyaz ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak ister. Cilt tonunu düzenlemek ve leke görünümünü azaltmak için doğal ve etkili çözümler arayanlar için bu yazı oldukça faydalı olabilir. Cildiniz için uygulayacağınız 3 önemli madde ile cilt tonunuzu açabilirsiniz.

    Görünüşümüzde cildin önemli bir rolü vardır ve birçok kişi bembeyaz ve parlak bir cilde sahip olmayı arzular. Berrak ve ışıltılı bir cilde kavuşmak, doğru bakım ve uygulamalarla mümkün olabilir. Bunun için bilmeniz gereken 3 önemli sırrı haberimizde derledik.

    1) GÜNEŞLENME SAATİ

    güneş kremi sürmek

    Aşırı güneşe maruz kaldığın zamanlar (11:00-16:00) güneş kremini her iki saatte bir yenile.

    2) PİRİNÇ MASKESİ

    iStock-1021644226

    Pirinç; içerdiği fitik asit maddesi ile cilt tonunun açılmasına ve cildin beyazlaşmasına yardımcı olur.Evde kolaylıkla yapabileceğiniz pirinç maskeleri veya pirinç sabunları bu aşamada size yardımcı olur.

    3) BAL MASKESİ

    iStock-465539657

    Bal doğal cilt aydınlatıcıdır.Bal ve gül suyu içeren maskeleri haftada iki defa cildinize uygulayın.

    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Selülitleri yok edip çilek bacak görünümüne son veriyor! Selülitleri yok edip çilek bacak görünümüne son veriyor!
    Kimi cesur kimi feminen: İşte burçların giyim tarzları!Kimi cesur kimi feminen: İşte burçların giyim tarzları!
    Uzmanı anne adaylarını uyardı: Bayramda tatlı tüketimine dikkatUzmanı anne adaylarını uyardı: Bayramda tatlı tüketimine dikkat
    Anahtar Kelimeler:
    cilt bakımı cilt Güneş
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

    En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

    Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.